Blumberg Blumberger Ratsmehrheit will Transparenz

CDU scheitert mit ihrem Antrag, Ausschusssitzungen meist nichtöffentlich stattfinden zu lassen

Die CDU-Fraktion hat mit ihrem Antrag, die Ausschüsse des Gemeinderats häufiger als bisher hinter verschlossenen Türen tagen zu lassen, Schiffbruch erlitten. Damit bleibt es dabei, dass allein Bürgermeister Markus Keller darüber entscheidet, welche Themen er öffentlich oder nichtöffentlich vorberaten wissen will. Um seine Parteifreunde nicht über Gebühr zu verärgern, betonte er gleich mehrmals die Subjektivität seine Entscheidung, gegen den Antrag zu stimmen.

Ganz genau hatte die CDU vorgesehen, alle Themen, bei denen der Gemeinderat das letzte Wort hat und über die in dem Gremium sowieso öffentlich diskutiert wird, in den Ausschüssen ohne Beteiligung der Bürger und der Presse vorzuberaten – um so den Gemeinderat zu stärken und über komplexe Sachverhalte in Ruhe entscheiden zu können. Außerdem wollte sie den lokalen Politikbetrieb so effizienter machen und doppelt geführte Auseinandersetzungen vermeiden.

CDU-Fraktionschef Dieter Selig ahnte, dass die Gemeinderatsmehrheit den Antrag der CDU durchfallen lassen wird. Anders als üblich verzichtete er darauf, den Vorschlag zu begründen. Er zeigte sich nur verwundert darüber, wie unterschiedlich der Antrag interpretiert werden könne. Letztendlich sprachen sich zehn Gemeinderäte für den CDU-Antrag aus und zwölf plus Bürgermeister Keller dagegen. Auf Wunsch der CDU wurde, und das passiert ganz selten, geheim abgestimmt.

Es war Freie-Liste-Sprecher Hannes Jettkandt, der den CDU-Antrag ausführlich auseinander nahm. Seine Fraktion sehe in der Öffentlichkeit von Vorberatungen, die in einer Empfehlung an den Gemeinderat mündeten, keine Schwächung des Gemeinderats. Denn dieser sei ja nicht an Empfehlungen gebunden und könne frei entscheiden. "Wir können auch nicht nachvollziehen inwiefern Entscheidungen der Ratsmitglieder geschützt werden sollen. Jeder Gemeinderat entscheidet nach eigenem Ermessen… . Sollten sich nach der Ausschusssitzung weitere, andere Argumente zeigen, muss der Stadtrat sein Verhalten ändern können“, so Jettkandt. Wenn öffentlich berichtet werde, sei es denkbar, dass von Seiten der Bürger vielleicht bislang nicht berücksichtigte Informationen einfließen, die zu einem Umdenken führen können. Außerdem dürfe die Komplexität von Themen kein Argument sein, diese nichtöffentlich zu behandeln.

Auch Ursula Pfeiffer (SPD) und Werner Waimer (FDP) erteilten dem CDU-Antrag eine Absage. Ihre Kernbotschaft: Wenn nichtöffentlich beraten werde, gehe Transparenz verloren. Und genau die sei für eine Demokratie ganz wichtig. Und der fraktionslose Hermann Zorbach sagte: „Ich will jetzt nicht Quatsch sagen, aber der Antrag gehört zurückgezogen.“ Bürgermeister Keller betonte, dass durch die öffentliche Vorberatung im Ausschuss Entscheidungswege klar aufgezeigt würden. Kommunalpolitische Prozesse müssten für sein Demokratieverständnis transparent bleiben. Es sagte aber auch, dass es „Geschmackssache“ sei, öffentlich oder nichtöffentlich vorzuberaten.

Der CDU-Antrag im Wortlaut

"Mit dem Antrag soll die Position des Hauptorgans Gemeinderat gestärkt und die Entscheidungen der Ratsmitglieder geschützt werden. Der Gemeinderat wird durch öffentliche Vorberatungen teilweise ,entmachtet', wenn wichtige Debatten von einem Bruchteil der Ratsmitglieder in Ausschusssitzungen öffentlich geführt werden müssen. In den Ausschüssen muss ein vertraulicher Austausch von Argumenten und Meinungen möglich sein. Nur die kritische Auseinandersetzung mit schwierigen Verhandlungsgegenstanden ermöglicht eine optimale Vorbereitung der Entscheidungen des Gemeinderates.

Öffentliche Vorberatungen in Ausschüssen können Entscheidungen unangemessen verlängern, weil inhaltsgleiche öffentliche Debatten zum selben Thema zweifach geführt werden. Dem Öffentlichkeitsgrundsatz wird durch die nachfolgende öffentliche Beratung im Gemeinderat ausreichend nachgekommen.

Im Übrigen ist es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden freigestellt, ob sie Vorberatungen öffentlich oder nichtöffentlich durchführen. Der Öffentlichkeitsgrundsatz findet insoweit keine Anwendung."