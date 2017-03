Blumberg Blumberger Pfarrer bieten Exerzitien im Alltag an

Für die Fastenzeit bieten die Blumberger Geistlichen wieder \"Exerzitien im Alltag\" an.. Das Vortreffen ist am Montag, 6. März

Blumberg (blu) In Blumberg finden finden in der Fastenzeit wieder die "Exerzitien im Alltag" statt, teilt Pfarrer Stefan Hesse mit. Dabei geht es darum, innerhalb von vier Wochen seinen Glauben durch bestimmte "geistliche Übungen" (Exerzitien) neu auszurichten. Mit zeitgemäßen Vorgaben und einem wöchentlichen Treffen entsteht ein Angebot zur Vertiefung und Bestärkung unter dem diesjährigen Motto "Spielzeit: Leben". Das unverbindliche Vortreffen ist am Montag, 6. März, um 20 Uhr im Gemeinderaum im Alt-Katholischen Pfarrhaus in Blumberg, Hauptstr. 95. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Die Leitung liegt bei Pfarrerin Gabriele Remane, Pfarrer Karlheinz Brandl und Pfarrer Stefan Hesse.