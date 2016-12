Blumberger Panoramabad lockt wieder die Besucher

Zweijährige Sanierung des Blumberger Panoramabads für fünf Millionen Euro. Die Bürgerbeteiligung hat sich gelohnt

Blumberg – Die Stadt hat wieder eine Attraktion: Das Blumberger Panoramabad lädt die Besucher wieder zum Verweilen ein. Nach zwei Jahren Sanierung präsentiert sich das Bad modern, mit einer Technik auf dem neuesten Stand. Und die Arbeit hat sich gelohnt, wie Bürgermeister Markus Keller bei der Wiedereröffnung am Pfingstsamstag deutlich machte. Mehr als 35 000 Besucher aus Blumberg und der ganzen Region nutzten bereits in der ersten Neu-Saison die Möglichkeit, in der idyllisch gelegenen Anlage mit dem schönen Blick auf die Stadt und das Aitrachtal zu verweilen, wegen des Andrangs wurde die Saison gleich um zwei Wochen verlängert.

Einiges hat sich geändert, schilderte Stadtbaumeister Uwe Veit. Die Schwimmbecken sind neu, das neue Filtergebäude sei drei Mal so groß wie das alte mit einer komplett neuen Badewassertechnik und einer Gastherme, die das Badewasser auf 24 Grad halte. Neu seien Heizung, Sanitär und Elektrik, viel Arbeit habe auch der Landschaftsbau gefordert, doch es hat sich gelohnt. Wegen des schlechten Wetters musste die Stadt am Schluss doch Rollrasen nehmen. Vieles liegt unsichtbar unter der Erde: 10,5 Kilometer Kabel, 7,5 Kilometer Wasserleitungen, 1,56 Kilometer Kanal, außerdem wurden 8000 Quadratmeter Rasen angelegt, davon die Hälfte Rollrasen.

Die Bürger wurden in das Vorhaben miteinbezogen. Sie konnten ihre Wünsche äußern, von denen unter anderem drei erfüllt wurden: So gibt es eine dritte 50-Meter-Bahn, eine Halbschalenrutsche, und das Planschbecken blieb am bisherigen Standort in Eingangsnähe. In Baustellenführungen informierte Stadtbaumeister Uwe Veit über die Entwicklung, das Interesse war groß.