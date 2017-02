Blumberg Blumberger Ostermarkt erlebt die siebte Auflage

In der Blumberger Innenstadt herrscht am Sonntag, 9. April, wieder österliches Flair. Der Werbeverbund Blumberg Gewerbevereint und die Stadt Blumberg laden zum 7. Blumberger Ostermarkt ein.

Blumberg (blu) Der Werbeverbund Blumberg Gewerbevereint und die Stadt Blumberg laden am 9. April zum 7. Blumberger Ostermarkt ein. (Werbeverbund von Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleistung und Industrie) in Kooperation mit der Stadt Blumberg. Der Ostermarkt findet auf dem Marktplatz und in der Tevesstraße statt, teilt Nadine Götz von der Touristinfo mit.