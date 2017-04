Blumberg Blumberger Ostermarkt ein kleines Volksfest

50 Stände und acht offene Geschäfte locken beim Blumberger Ostermarkt zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an. Freude bei der Werbegemeinschaft Blumberg Gewerbevereint und der Stadt als Veranstalter.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sommerliches Wetter, frohgestimmte Menschen und fleißige Standbetreiber haben den Blumberger Ostermarkt von Blumberg Gewerbevereint und der Stadt in ein Volksfest verwandelt. 50 Anbieter kulinarischer Genüsse, österlicher Bastelarbeiten, Modeschmuck, Süßwaren aller Art, Geschenkartikel, waren in der Tevesstraße und am Marktplatz die Anlaufstellen für die vielen Besucher aus Blumberg, dem Schwarzwald-Baar-Kreis, den benachbarten Landkreisen.