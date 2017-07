Blumberg Blumberger Ortsteile erhalten Gemeinschaftsurnengrabfelder

Um Urnengrabfelder in den Blumberger Stadtteilen und um den Nahverkehrsplan des Schwarzwald-Baar-Kreises geht es am Donnerstag im Gemeinderat

Blumberg (blu) Der Wandel der Gesellschaft zeigt sich in der Tagesordnung des Blumberger Gemeinderats, der am Donnerstag, 6. Juli, ab 18 Uhr im Städtlesaal des Feuerwehrhauses Blumberg tagt. Dabei geht es um Gemeinschaftsurnengrabfelder in den Ortsteilen.