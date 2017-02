Blumberg Blumberger Narrengesellschaft: Närrischer Virus zwickt die ganze Familie Bellhäuser

Bei Familie Bellhäuser in Blumberg ist die Fastnacht zu Hause. Die Mutter Elke Bellhäuser und beide Töchter engagieren sich

Blumberg – In den Fastnachtswochen herrscht bei der Blumberger Stadträtin Elke Bellhäuser Ausnahmezustand. Als echtes Kind der Blumberger Narrrengesellschaft ist sie seit ihrer frühesten Jugend in der fünften Jahreszeit vom Fastnachtsvirus befallen.

Ihre 27-jährige Tochter Carina steht ihr in nichts nach und schwingt schon von klein an in den verschiedenen Tanzgruppen der Narrengesellschaft die Beine. Auch die jüngste Tochter, die14-jährige Vivian, bewies schon mit großer Schlagfertigkeit in der Bütt ihre närrischen Gene.