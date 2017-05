Blumberg Blumberger Jugendzentrum Malibu mausert sich

Nach mehrwöchiger Renovierung wird das Jugendzentrum mit Tag der offenen Tür seiner Bestimmung übergeben.

Voller Freude hat das Jugendhaushelferteam mit Jugendleiterin Daniela Schüle am Samstag das Jugendzentrum Malibu im neuen Gewand der Öffentlichkeit präsentiert. Bürgermeister Markus Keller, die Stadträte Hannes Jettkandt, Rainer Gradinger, Helmut Mirowsky, Christof Rösch und Jürgen Fischer, waren der Einladung des Malibuteams gefolgt und zeigten sich beeindruckt von dem gelungenen Werk. Neben Kindern, Jugendlichen, den erwachsenen Renovierungshelfern, den Stadtbediensteten Nicole Schautzgy und Daniela Götz, war auch Jugendleiter Lars Wührmann, von der Stiftung Jugendhilfe Sankt Franziskus aus Heiligenbronn, mit von der Partie. Unter der Führung von Schüle tourten die Gäste durch alle Räume des Zentrums. Es waren die Aufenthalts- und Spielräume im Erdgeschoss, sowie die Zimmer mit den Übernachtungsmöglichkeiten und Technikräumen. Das Malibuhelferteam hatte sich an diesem Tag bestens auf den Besuch der Gäste mit Kaffee und Kuchen, Grillwurst, mit einer Bildershow über den Werdegang der Renovierungsarbeiten, mit Kinderschminken und einem Glücksrad vorbereitet. Es sei der richtige Weg gewesen, das Ereignis mit diesem Tag der offenen Tür zu feiern, sagte Markus Keller in seiner kleinen Ansprache. Die Jugendarbeit sei in Blumberg ein wichtiges Thema, ergänzte er.