Blumberg Blumberger Jugendzentrum Malibu lädt zum Tag der offenen Tür ein

Das Blumberger Jugendzentrum Malibu präsentiert sich nach umfangreicher Renovierung im neuen Outfit. Am 20. Mai ist Tag der offenen Tür

Blumberg (bal) Nach über fünf Wochen intensiver handwerklicher Arbeit hat das Malibu-Team der Stadtjugendpflege um Daniela Schüle und Eveline Jesske ihr Heim in einen ansehnlichen Zustand verwandelt. Zusammen mit Eltern, Verwandten und Helfern haben sie die Räume in neuem Glanz erstrahlen lassen. Beim Anstrich der Decken und Wände haben die jungen Menschen auf die Farben der Stadt Blumberg zurück gegriffen. Nun wollen die Verantwortlichen mit den Kindern und Jugendlichen ihr Werk der Öffentlichkeit vorstellen. Am 20. Mai in der Zeit von 11 bis 17 Uhr werden Daniela Schüle und ihr Team den Blumberger Bürgerinnen und Bürger ihr Werk vorstellen. Dabei wollen die Jugendleiterin und die ständigen Nutzer der Einrichtung mit den Besuchern über die Neugestaltung des Jugendzentrums diskutieren. Natürlich wird dabei auch für das leibliche Wohl gesorgt. Kaffee und Kuchen, wie auch Grillwürste stehen im Angebot. Für die jungen Besucher ist Kinderschminken angesagt. Ein Glücksrad und eine Bildershow werden für Spaß und Spiel sorgen. Bei dieser Gelegenheit wird das Malibu-Team die Besucher mit den wöchentlichen, abwechslungsreichen Angeboten im Jugendzentrum vertraut machen.

„Bringt eure Ideen mit ein und sprecht uns an“, werde es heißen, so Daniela Schüle. Die Besucher können sich über die Öffnungszeiten, die Bürosprechzeiten und Veranstaltungen im Malibu informieren. Ab 20 Uhr können sich dann Jugendliche und Erwachsenen auf der Neueröffnungsparty amüsieren. Im Vorfeld machte die Jugendleiterin deutlich, dass vermehrt Jugendliche und Kinder im Jugendzentrum begrüßt werden können. Es habe sich wohl herumgesprochen: „Im Malibu ist immer was los“. Außerdem hätten sie in der letzten Zeit mit zahlreichen Eltern, Jugendlichen und Kindern gesprochen und sie für die Angebote und die Einrichtung des Malibu begeistern können. So habe sich hier inzwischen eine weitere Jugendgruppe gebildet, sehr zu unserer Freude, ergänzte sie.

Das Prinzip der Stadtjugendpflege beruhe auf der offenen Jugendarbeit, der Interessenvertretung der Jugendlichen und letztlich der Leitung des Jugendzentrums, gab Daniela Schüle am Ende des Gesprächs zu verstehen.