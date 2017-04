Blumberg Blumberger Gesamtelternbeirat aktiv:200 Besucher bei Vortrag über Lernen

Mehr als 200 Besucher kamen zum Vortrag "Lernen lernen" mit Michael Kary, den der Blumberger Gesamtelternbeirat organisiert hatte. Und sie hörten: "Lernen ist wie rudern gegen den Strom"

Blumberg - Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Das sagte der Pädagoge Michael Kary vom Verein LVB Lernen am Dienstagabend in der Scheffelschulaula. Er zog mehr als 200 Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer aus der Raumschaft, sowie Erzieherinnen aus den Blumberger Kindergärten in seinen Bann zog. Die Veranstaltung des Blumberger Gesamtelternbeirats wurde damit ein großer Erfolg. Die Scheffelschulaula sei wohl ein geeigneter Ort für eine derartige Veranstaltung, erklärte die Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Sibylle Crispi. Der Referent, aus einer Lehrerfamilie stammend, stellte sich als Pädagoge und Kommunikationstrainer vor. Auf humorvolle Weise vermittelte er ein hochaktuelles Thema.

Das Konzept: Im ersten Teil seines Vortrags kam der theoretische Ansatz beim Lernen und Wiederholen zum Tragen. Der zweite Teil behandelt die ideologische Kommunikation im Unterricht. Mit den Eltern der Schüler an einem Strang ziehen, seien die Vorstellungen der Gründerväter von LVB Lernen bei der Gründung des Vereins gewesen, machte Kary deutlich. Und das sei auch heute das Motto, ergänzte er.

Eltern gefordert: Wichtig sei die richtige Ansprache der Eltern an ihre Kinder. Die Kinder müssten nicht immer gut sein, eine Belohnung der Kinder bei guter Leistung sei bedingt notwendig. Es müsse nur sinnvoll sein.

Das Gedächtnis zeige den Weg der Informationen auf und zwar vom Ultrakurzzeitgedächtnis über das Kurzzeitgedächtnis bis zum Langzeitgedächtnis, wo die Informationen endgültig gespeichert werden. Das bedarf dann aber erst der Wiederholung des Unterrichtsstoffs, den die Kinder möglichst selbständig durchführen sollten.

Zehn Minuten am Tag dürften für Wiederholungen genug sein, sagte Kary. Was tagsüber auswendig gelernt wurde, sei abends nur noch zu 80 Prozent vorhanden, am nächsten Morgen zu 70 Prozent. Nach einer Woche seien noch 40 bis 50 Prozent, nach einem Monat noch zehn bis 20 Prozent des gelernten Stoffes vorhanden und nach einem Jahr sei der Stoff dann weg.

Beim Gedächtnistraining wurden die Besucher mit einbezogen. Strukturen und Methodik sind wichtige Tehmen beim Lernen, war Kary überzeugt. Er machte mit den Anwesenden einen Ausflug in die unregelmäßigen Verben der englischen Sprache, und zeigte dafür Lernmethoden auf. Für Kary gibt es keine falschen Antworten der Schüler, eine erstaunliche Aussage, die er aber logisch erläuterte. Der Referent wies auf Lernhilfen und Gedächtnistrainingsmethoden hin.

Lernhilfen: Im zweiten Teil des Vortrags ging es schließlich um die Vorstellung der Lerntypen, die logisch-abstrakt, sicherheitsliebend, emotional, kreativ-chaotisch sein können. Das Verhalten der Lerntypen, weise aber nicht auf die Intelligenz des Einzelnen hin, so Kary. Er informierte schließlich noch über die Informationsquellen für sinnvolles Lernen. Noch einige Weisheiten des Michael Kary: "Ich streite nie, ich versuche nur zu erklären, warum ich recht habe". Oder: "Wer morgens zerknittert aufsteht, hat tagsüber die Möglichkeit, sich zu entfalten". "Das Mathebuch ist der einzige Ort, an dem es normal ist, 53 Melonen zu kaufen". So ging es humorvoll zur Freude der Besucher weiter.

Der Gesamtelternbeirat

der Blumberger Schulen organisierte die Veranstaltung. Vorsitzende ist Sibylle Crispi, Stellvertreter Hubert Schwarz, Beisitzer sind die Vertreter der Grundschulen. Unterstützt wurde das Gremium von Konrektorin Laila Siebel. (bal)