Blumberg Blumberger Gemeinderat berät über Park-Platz bei der ESB

Der Blumberger Gemeinderat soll beraten, was mit dem städtischen Platz bei der Energieversorgung Südbaar (ESB) passiert, wo ständig Lastwagen parken

Blumberg (blu) Wie es mit dem städtischen Grundstück bei der Energieversorgung Südbaar (ESB) weitergehe, soll im Gemeinderat beraten werden, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage mit. Nachts parken dort Lastwagen, Anwohner der Tevesstraße fühlen sich durch früh startende Lkws in ihrer Nachtruhe gestört. Aktuell gebe es verschiedene Überlegungen für das Grundstück, so Schautzgy, das immer in Zusammenhang mit dem Parkplatz am Sportplatz betrachtet werden müsse. Aus Sicht der Stadt dürfe es nicht zu einer Verlagerung der LKW´s in der Stadt kommen, wie dies während der Eisbahn im Januar und Februar passiert sei. Überlegungen für das Areal kamen auch schon aus dem Gemeinderat. Die Freie Liste hatte für diesen markanten Platz an der Stadteinfahrt ein Hotel angedacht.