Blumberg Blumberger Feuerwehr bei Großbrand in Merishausen

Merishausen/Blumberg (blu) Nach einem Großbrand in einem Sägewerk im Schweizer Merishausen hatte auch die Feuerwehr Blumberg einen Großeinsatz. Das Feuer in dem Sägewerk war am Samstag gegen Mittag ausgebrochen. Durch Funkenflug über die Straße nach Schaffhausen habe eine Böschung angefangen zu brennen, sagte Blumbergs Kommandant Stefan Band auf Nachfrage, durch einen weiteren Funkenflug sei es noch zu einem größeren Waldbrand gekommen. Über die Feuerwehr Schaffhausen, mit der seit 2002 ein Kooperationsvertrag besteht, sei die Blumberger Wehr um 16.30 Uhr nachalarmiert worden. Circa 35 Aktive aus Blumberg, Kommingen und Nordhalden rückten mit fünf Fahrzeugen an, so Band. Im Einsatz waren zahlreiche Wehren aus der ganzen Region, auch Bezirksbrandmeister Adrian Wibel aus Freiburg sei vor Ort gekommen. Der Wald habe so sei so stark gewesen, dass man ihn nur noch per Hubschrauber bekämpfen konnte, drei Hubschrauber waren im Einsatz. Für die Blumberger Wehr war dies am Samstag der zweite Einsatz nach einem Unfall um 7.50 Uhr an der Wanne, wo Kraftstoff ausgelaufen war.