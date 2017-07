Blumberg Blumberger Feuerwehr: Freude über das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze

Zwei Gruppen der Blumberger Feuerwehr waren bei einem kreisweiten Wettbewerb erfolgreich. Die Gruppe Achdorf errang unter Gruppenführer Bernd Welte das Leistungsabzeichen in Silber, die gemischte Gruppe Blumberg, Kommingen und Hondingen errang unter Gruppenführer Christian Gebele das Leistungsabzeichen in Bronze

Blumberg/Stadtteile (blu) Bei der Blumberger Feuerwehr herrscht Freude. Bei den Wettkämpfen für das Leistungsabzeichen vorigen Samstag in Friedenweiler/Rötenbach nahmen zwei Gruppen der Gesamtwehr teil. Die Gruppe der Abteilung Achdorf errang unter Leitung von Gruppenführer Bernd Welte das Leistungsabzeichen in Silber, teilt Bernd Welte mit. Die zweite Gruppe der Abteilungen Blumberg Stadt, Kommingen und Hondingen errang unter Gruppenführer Christian Gebele das Leistungsabzeichen in Bronze. Diese Gruppe wird am Sonntag beim Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus Blumberg die Vorführung nochmals zeigen.

Beim Wettkampf für das Leistungsabzeichen in „Silber“ galt es am Samstag für die Kameraden aus Achdorf, einen Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines zweistöckigen Wohngebäudes unter Kontrolle zu bringen. Die Bewohner waren nicht zuhause, und so mussten die Kameraden mit Atemschutzgerät über eine Steckleiter ins Wohngebäude eindringen, um den Brand zu löschen. Der Brand drohte auf den Dachstuhl überzugreifen, sodass auch vorsorglich nachfolgende Kräfte über Funk alarmiert werden mussten – so lautete die Übungsannahme.

Um die Anforderungen zu erhöhen, kam eine zweite Übung auf die Kameraden dazu, ein Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wurde von einem Pkw auf einer Landstraße erfasst, und unter dem Auto eingeklemmt. Mit dem Wagenheber wurde diese Person befreit und betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Selbstverständlich war dabei das Absichern der Unfallstelle. Da der Unfall nachts um 2 Uhr geschah, musste der Unfallort ausgeleuchtet werden.

Die beiden Aufgaben waren jeweils in vorgegebenen Zeitrahmen zu bewältigen, und verlangten ab, jeden Handgriff perfekt zu beherrschen. Ähnlich wie beim Führerschein gab es für Fehler unterschiedlich viele Fehlerpunkte wobei eine maximale Fehlerzahl nicht überschritten werden durfte. Die Leistungswettkämpfe orientieren sich stark an den realen Einsätzen und sollen so auch das Team der Rettungskräfte in eine perfekte Routine Handlung bringen, damit im Ernstfall auch alles glatt läuft.