Blumberger Fastnacht: Schneckenzunft Epfenhofen rüstet sich

Die Schneckenzunft Epfenhofen rüstet sich für die Fastnacht

Epfenhofen – Am Samstag, 21. Januar nimmt die Schneckenzunft am Umzug um 18 Uhr in Nordhalden teil. Abfahrt ist etwa um 16 Uhr mit dem Shuttle Bus für Epfenhofen und Fützen. Ebenfalls nehmen sie am Umzug am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr in Riedöschingen teil. Abfahrt ist um 13 Uhr am Löwen mit eigenem PKW. Zum Umzug am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr in Durbach Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Gasthaus Löwen mit dem Bus. Am Donnerstag, 23. Februar, werden um 9.30 Uhr die Kinderschüler befreit und ab 12.30 Uhr ist die Besenwirtschaft im Feuerwehrgerätehausanbau geöffnet; Der Narrenbaum wird um 14 Uhr aufgestellt und um 19 Uhr startet der Hemdglonker-Umzug von der Frohen Einkehr über die Hohlgasse zum Feuerwehrgerätehausanbau wo der Narrenverein bewirtet. Der Programmabend im Bürgerhaus Epfenhofen am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr steht unter dem Motto „Schneck Ahoi“ – Kommt mit uns, wir laufen aus… Beginn des Rosenmontagsumzugs der Landfrauen ist am 27. Februar, um 14 Uhr. Der Weg führt von der Frohen Einkehr ins Bürgerhaus Biesental. Für den Dienstag, 28. Februar, plant die Schneckenzunft Epfenhofen ein Heringsessen im Narrenzimmer, und der Fasnachtsfunken mit Bewirtung ist am Samstag, 4. März, um 19 Uhr mit Bewirtung.