Blumberger Fastnacht: Riedöschinger Narrenverein Blauer Stein ist sprungbereit

Der Riedöschinger Narrenverein Blauer Stein ist bereit für die Fastnacht

Riedöschingen – Der Narrenverein Blauer Stein aus Riedöschingen lädt am 11. und 12. Februar, zu den Narrentagen nach Riedöschingen ein. Beginn ist am Samstag, 11. Februar, um 11 Uhr mit dem stellen des Narrenbaumes, 14 Uhr Kinderumzug und Kinder- und Seniorennachmittag. Ab 19 Uhr ist dann der Nachtumzug. Am Sonntag, 12. Februar, beginnt um 9 Uhr die Narrenmesse in der St. Martin Kirche. Ab 10.30 Uhr ist ein Zunftmeisterempfang und um 14 Uhr ist der Jubiläumsumzug durch Riedöschingen. Die Dorffasnet beginnt am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr mit dem Wecken durch die Katzenmusik. Start zur Rathausübernahme ist um 8 Uhr am Hegauer Hof und um 18 Uhr ist der Hemdglonkerumzug. Der Programmabend der Dorfgemeinschaft beginnt am Samstag, 28. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, nimmt der Narrenverein Riedöschingen am Umzug der Narrengesellschaft Blumberg teil. Am Rosenmontag, 27. Februar, startet um 14 Uhr der Umzug durchs Dorf und anschließend ist Programm in der Kompromißbachhalle bevor um 18 Uhr das Erlebnismistkarrenrennen startet. Ausklang ist anschließend in der Halle.