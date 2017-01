Blumberg Blumberger Fastnacht: Narrengesellschaft steht in den Startlöchern

Blumbergs größter Narrenverein, die Narrengesellschaft, hat für die fünfte Jahreszeit wieder ein umfangreiches Programm

Blumberg – Die Narrengesellschaft Blumberg plant für die kommende Fasnet wieder drei Programmabende in der Stadthalle in Blumberg. Die Termine sind am Samstag, 18. Februar, am Freitag, 24. Februar und am Samstag, 25. Februar jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.