Donaueschingen Blumberger Eisbahn meldet neuen Besucherrekord

Fast 11 000 Schlittschuhfans nützen die Winterattraktion in Blumberg. Allgemein besteht der Wunsch nach einer Fortführung

Blumberg – Ein klasse Finale legte "Blumberg on Ice" am Samstag hin. Der letzte Tag auf der Miet-Eisbahn war noch einmal der Besuchermagnet schlechthin. Ab 15 Uhr stand die Eisdisco auf dem Programm, am Abend konnten die Schlittschuhläufer beim Mondscheinlaufen noch einmal ihre Runden drehen. Der SÜDKURIER unterstützte die Eisbahn als Medienpartner der Stadt Blumberg. Am Montag kam dann von der Stadt die schöne Nachricht vom neuen Besucherrekord: Alleine fast 11 000 Schlittschuhfans nutzten die Möglichkeit, auf dem Eis ihre Kurven zu drehen. Dazu kamen sicher noch einmal mehrere Tausend Besucher, Eltern, andere Blumberger und Gäste von auswärts, die es zur Eisbahn zog, die in den vier Wochen ein Treffpunkt war.

Es war Kaiserwetter am Finaltag über Blumberg und der Eisbahn am Stadteingang, pünktlich zum Startschuss um 15 Uhr war die Eisfläche schnell gefüllt. Zu flotten Rhythmen konnten die Kufenflitzer ihre Runden drehen, wer Hunger bekam, war wie immer beim Bewirtungsteam bestens aufgehoben. Am Samstag waren auch einige Donaueschinger in Blumberg zugegen, weil deren Eiswiese momentan nicht mehr nutzbar ist. Ein großer Kindergeburtstag verzichtete auf Topfschlagen und Co, die Teilnehmer der Geburtstagsfeier fanden sich kurzerhand auf der Eisbahn in Blumberg ein, und feierten einfach auf Kufen.

Wie immer anzutreffen waren die Stammgäste auf dem Eis, teils kamen Jugendliche und Kinder wann immer es die Zeit erlaubte, beziehungsweise Mami und Papi als Chauffeur zur Verfügung standen. Selbst beim abschließenden Mondscheinlaufen zogen noch einige das Eislaufen zahlreicher Fastnachtsveranstaltungen vor. Eisbahn ein Volltreffer: Man darf es hier sicherlich vorweg nehmen, die Blumberger Eisbahn war in diesem Jahr ein wahrer Volltreffer, nicht zuletzt aufgrund der idealen Wetterbedingungen, und der professionell hergerichteten Infrastruktur. Vier Wochen lang konnten die Blumberger ihrer ganz persönlichen Vorliebe zum Wintersport frönen, auch die insgesamt acht ausgerichteten Veranstaltungen – darunter der SÜDKURIER Aktionstag, die Eisdiskos und das Häslaufen – wurden sehr gut angenommen.

Allgemeiner Wunsch nach Fortführung der Eisbahn

Die Blumberger Eisbahn ist seit gestern Geschichte. Am frühen Vormittag begann der Abbau der Bahn durch den Bauhof, wieder mit Unterstützung eines Krans durch die Holzbaufirma Müller in Fützen als einer der Sponsoren. Bis zum Abend war der Platz neben der Winklerstraße weitgehend geräumt. Die maßgeblichen Beteiligten zogen eine rundweg positive Bilanz.