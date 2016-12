Blumberg Blumberger Eisbahn: Kostenloser Erste-Hilfe-Kurs des DRK für die ehrenamtlichen Helfer

Für die ehrenamtlichen Helfer bei der Blumberger Eisbahn bieten die Stadt und das Organisationsteam einen kostenlosen Auffrischkurs in Erster Hilfe an.

"Wir freuen uns, dass wir für die Eisbahn 2017 wieder einen Auffrischungskurs zum Thema Erste Hilfe anbieten können", teilt Sascha Engel, der mit seinem Team die Betreuung rund um die Eisbahn organisiert, mit.

Der Kurs vermittelt den Teilnehmern die Grundlagen der Erste Hilfe, sie können wieder einmal praktisch üben, wie sie zum Beispiel einen Verunglückten in die stabile Seitenlage bringen können, damit sie in einem Notfall, der hoffentlich niemals eintrifft, gerüstet zu sein. Angesprochen und gezeigt werden auch die Reanimation nach einem Herzstillstand, sagt Kursleiterin Sabine Anders vom DRK-Ortsverein Blumberg.

Das Angebot ist kostenlos und sicher auch eine gute Bereicherung für den privaten Bereich, also auch außerhalb des Projektes "Blumberg on Ice".

Der kostenlose Kurs dauert jeweils eineinhalb Stunden und wird an zwei Terminen angeboten:

Termin 1: Donnerstag, 05. Januar 2017, von 18.00 bis 19.30 Uhr

Termin 2: Dienstag, den 10. Januar 2017 von 18.00 bis 19.30 Uhr

Die Kurse finden jeweils im Musikzimmer der Realschule statt, dem früheren Gymnastiksaal im Sportbau der Realschule.

Wer an einem der beiden Kurse teilnehmen will, soll sich anmelden bei Sabine Anders s.anders-drk-jrk@freenet.de oder anrufen unter der Telefonnummer 07702/479 98 97.

Abschließend weist Sascha Engel die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an den Einweisungstermin am 12. Januar um 18 Uhr direkt an der Eisbahn hin. Die Eröffnung der Eisbahn ist am Freitag, 13. Januar, um 16.30 Uhr. Der SÜDKURIER ist wieder Medienpartner.