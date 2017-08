Blumberg Blumberger Eichbergcup beeindruckt Ex-Bayern-Profi Alexander Zickler

Der frühere Bayern-Profi und deutsche Nationalspieler Alexander Zickler loste am Montag die Gruppen für den Blumberger Eichbergcup mit 15 Teilnehmern aus. Zahlreiche Vertreter des Fördervereins Kickers Schwarzgelb, Sponsoren und des FC Bayern Fanclubs "Baar Power" sind mit dabei

Für den Förderverein Kickers Schwarzgelb, den FC Bayern-Fanclub "Baar Power" und für Blumberg war am Montag ein großer Tag. Alexander Zickler, der frühere Profi des FC Bayern München und frühere deutsche Nationalspieler, war Losfee für den Blumberger Eichbergcup der U15-Junioren. In der Blumberger Sparkassenfiliale loste er die Gruppen für die achte Auflage des hochkarätigen Fußballturniers am 9. und 10. Dezember in der Blumberger Eichbergsporthalle aus. Sparkassen-Filialleiter Wolfgang Wehrle freute sich über die Prominenz.

Diese Zahl spricht für sich: Zwölf der 15 Teilnehmer sind Erstligisten aus fünf Ländern: Deutschland, Schweiz, Frankreich, England und Türkei. Dazu kommen als weitere namhafte Club der Karlsruher SC, Dynamo Dresden und der FC Schaffhausen.

Zahlreiche Mitglieder des Fördervereins Kickers Schwarzgelb sowie der beiden Mitgliedsvereine SV Fützen und VfL Riedböhringen, zahlreiche Sponsoren sowie viele Mitglieder des Bayern-Fanclubs mit den rotweißen T-Shirts ihrer Lieblingself erlebten die Ziehung live mit. Der SÜDKURIER unterstützt den Eichbergcup seit Jahren als Medienpartner.

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, der den Eichbergcup seit seinem Amtsantritt unterstützt, wie er erklärte, zeigte sich stolz, dass das internationale Turnier von Jahr zu Jahr an Qualität noch gewinnt. Joachim Jakob freute sich, dass der Eichbergcup solviel Anerkennung erfährt, dass sogar ein früherer Nationalspieler als Losfee kommt. Er dankte Alexander Zickler und seinem Mitglied Dirk Schwoch für ihr Engagement. Alexander Zickler zeigte sich von der Qualität des Eichbergcups beeindruckt. Das seien alles starke Mannschaften.

Die Gruppen

Die Auslosung durch Alexander Zickler ergab: In der Gruppe A trifft Titelverteidiger FC Augsburg auf Dynamo Dresden, den FC 08 Villingen, Westham United (erstmals dabei) und die TSG Hoffenheim.

