Blumberg Blumberger CDU besichtigt künftige Teststrecke von Daimler

Die Blumberger CDU besichtigte die künftige Teststrecke von Daimler in Immendingen

Mit 25 Mitgliedern, darunter zwei Kinder besichtigte der CDU Stadtverband Blumberg am Sonntag die Baustelle der Daimler AG in Immendingen. Das zukünftige Prüf- und Technologiezentrum mitsamt den unzähligen Teststrecken war für alle Beteiligten ein tolles, interessantes und beeindruckendes Erlebnis, teilte der Stadtverbandsvorsitzenden Jan Schweizer mit. Für den Stadtverband stehen diesen Monat zwei interessante Termine an: Am 12. Juli wird der CDU Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Jens Spahn in Blumberg sein. Von 18 Uhr bis 19.30 Uhr geht es im Städtlesaal des Feuerwehrhauses der Stadt Blumberg um folgendes Thema: "Deutschland 2021, Wohlstand für alle". Und am 27. Juli wird die traditionelle Tour de Südbäärle mit Guido Wolf – Minister für Justiz und Europaangelegenheiten – in Blumberg stattfinden. Unser Bild zeigt die Gruppe auf der Baustelle.