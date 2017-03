Blumberg Blumberger Busfahrer Uwe Zimmermann fährt 30 Jahre unfallfrei für die Firma Merz

Uwe Zimmermann aus Blumberg ist seit 30 Jahre bei dem Busunternehmen Merz. Er ist ein Vorbild für Zuverlässigkeit

Blumberg (blu) Busfahrer war schon als Jugendlicher der Berufswunsch des Blumbergers Uwe Zimmermann. Diesen Wunsch hat er sich erfüllt, und heute hat er Grund zu feiern: Seit genau 30 Jahren fährt er treu und zuverlässig die Busse für die Firma Merz. Bei einem Jahrespensum von 90 000 Kilometern, wie er ausgerechnet hat, sind das in 30 Jahren 2,7 Millionen Kilometer im Linien- und im Reiseverkehr. Was seinen Chef Roland Merz und alle im Team freut: Auf Uwe Zimmermann sei Verlass, in jeder Hinsicht. Er sei immer pünktlich, und all die Jahre die Tausende von Kilometern sei er unfallfrei gefahren, eine Leistung, die umso höher zu bewerten sei, weil manche Gefahrensituation durch andere Verkehrsteilnehmer entstünden, erklärt Roland Merz. Uwe Zimmermann, der in Blumberg verheiratet ist, hat im Linienverkehr schon viele Schüler befördert, deren Eltern bereits mit ihm zur Schule gefahren waren. Im Reiseverkehr war er schon in allen europäischen Ländern, von Frankreich bis Russland, wo er auf einer Reise in Moskau seine heutige Frau kennengelernt hat: Sie war Reiseleiterin.

Begonnen hat der Jubilar seine Arbeit bei Firmengründer Günter Merz, mit Roland Merz Und Mathias Merz erlebt er jetzt die zweite Generation, und mit Moritz und Marvin Merz sowie Samaya und Alisa Merz, den Kindern von Roland und Mathias Merz, sieht er schon die dritte Führungsgeneration heranwachsen. Die Firmentreue ist ein Markenzeichen der Merz Omnibus- und Fuhrbetriebs GmbH, die in Blumberg und Unterkirnach 25 fest Angestellte sowie circa 20 Aushilfskräfte beschäftigt.

Uwe Zimmermann ist über seinen Arbeitsplatz und seinen Arbeitgeber dankbar. "Ich habe viel gesehen, ich habe nie Not gelitten, ich war immer voll beschäftigt und hatte stets ein gutes Verhältnis zur Geschäftsleitung." Fit hält er sich mit einer guten Ernährung, er läuft viel, seit mehr als einem Jahr auch von Zuhause zur Arbeit, und er macht regelmäßig Gymnastik. So gerüstet, will Uwe Zimmermann, der am Freitag seinen 57. Geburtstag feiert, die Merz-Busse noch bis zur Rente fahren und danach noch als Aushilfsfahrer tätig sein.