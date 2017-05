Blumberg Blumberger Buchbergstutz erhält ein Wanderbuch

Die Ortsgruppe Blumberg des Schwarzwaldvereins lädt am Samstag, 20. Mai, zu einer Wanderung auf den Buchbergstutz ein. Dort wird eine Infotafel mit einem Wanderbuch für den Schluchtensteig eingeweiht

Blumberg (blu) Vom Blumberger Stadtfriedhof geht es auf den Buchberg. Dort wird eine neue Infotafel zum Schluchtensteig aufgestellt, teilt Nadine Götz von der Touristinformation mit. Integriert ist ein Wanderbuch, in dem die Wanderer ihre Erlebnisse und Eindrücke von ihrer Wanderung schildern können. Monika Recktenwald, Ortsvorsitzende des Schwarzwaldvereins, freut sich: "Es ist das erste Gipfelbuch auf dem Schluchtensteig."

Treffpunkt zur Wanderung mit dem Schwarzwaldverein ist am Samstag um 10 Uhr am oberen Parkplatz des Friedhofs in Blumberg. Auf dem Schluchtensteig geht es zum Aussichtspunkt auf den Buchbergstutz. Dort werden die Wanderer von Bürgermeister Markus Keller empfangen, der die Tafel und das Wanderbuch offiziell einweiht. Anschließend ist ein Sektempfang. Die Rückwanderung erfolgt über die Ottilienhöhe zurück nach Blumberg, Wanderzeit insgesamt circa zwei Stunden.