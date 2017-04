Blumberg Blumberger Boxer laden zu dritter Fight-Night ein

Der Blumberger Boxvereinsvorsitzende Michael Schäfer wartet bei der Jahreshauptversammlung mit guter Bilanz auf.

Mit seiner dritten "Fight-Night" sorgt der BSV Blumberg am Samstag, 6. Mai in der Riedböhringer Mehrzweckhalle für ein sportliches Ausrufezeichen. 15 bis 20 Kämpfe sind an dieser Veranstaltung ab 18 Uhr geplant. Anschließend wird sich die Musikband "Electric Eyes" im Ring präsentieren.

"Bei diesem Boxevent ist erneut mit einer ausverkauften Halle zu rechnen," blickt der BSV-Vorsitzende Michael Schäfer bei der Jahreshauptversammlung im Boxerpoint am Blumberger Nordwerk zuversichtlich nach vorne. "Wir haben im vergangenen Jahr viel bewegt und sportlich einige Ausrufezeichen gesetzt," zog Michael Schäfer eine positive Bilanz.

Dritter Landestitel

Vor allem der dritte Titelgewinn bei den baden württembergische Landesmeisterschaften von Christian Fischer sorgte für Schlagzeilen. Aber auch die Premiere des ersten Erich Schäfer Gedächtnisturnier im November vergangenen Jahres war ein voller Erfolg. In der Kooperation mit dem Partner TV Bietingen sieht sich der BSV Blumberg auf einem guten Weg.

Jugendarbeit trägt Früchte

Vor allem die Jugendarbeit trägt Früchte und bei den Landesmeisterschaften zeigte sich der Nachwuchs mit vorderen Plätzen von seiner besten Seit. Kassierer Bernhard Kerek zog ebenfalls eine positive Bilanz. "So gut standen wir schon lange nicht mehr. Trotz großen Investitionen mit der Dachrinnensanierung am Vereinsheim, der Anschaffung eines neue Equipment für das Zirkeltraining oder Reparaturarbeiten am Boxring konnte er ein finanzielles Plus verzeichnen. Franz und Bianca Maier wurden zu neuen Kassenrevisoren gewählt.

Eigenes Bambinitraining

Mit durchschnittlich zehn bis zwölf Teilnehmern am Bambinitraining, das jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr sowie freitags von 18 bis 19.30 Uhr stattfindet und von Bernhard Kerek geleitet wird, kann man auf ein gute Jugendarbeit bauen. Mit Michael Schäfer, Richard Bauer und Thomas Hillen sind bei den Aktiven gleich drei Trainer im Einsatz. In der anstehenden Fight-Night, wo sich bekannte Boxer aus ganz Baden Württemberg vorstellen, will man auch eigene Kämpfer in den Ring schicken. Die Performance von Landesmeister Christian Fischer soll hier der Höhepunkt sein.