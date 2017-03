Blumberg Blumberger Bogenschützen sind erfolgreich

Über 30 Vereine aus Baden-Württemberg und Schweiz treten beim Schinken-Cup an. Simone Kramer beherrscht die Klasse Blankbogen. Viele Schützen bereiten sich auf die Deutsche Meisterschaft vor

Beim 3. Internationalen Schinken-Cup des Blumberger Bogensport-Clubs (BSC) in der Eichberg-Sporthalle herrschte gute Stimmung. Die Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg und der benachbarten Schweiz zeigten zum Teil herausragende Leistungen beim Bogenschießen auf die 25 Scheiben mit jeweils vier Feldern.

Mit von der Partie werden dabei sechs Blumberger Bogensportlerinnen und -sportler sein. Dazu gehören neben Clemens Benzing die Aktiven Simone Kramer, Eberhard Mühlfriedel, Yannick Ortwein, Simon Maurer und Bernd Ortwein. Mit Simone Kramer und Bernd Ortwein hat Benzing bereits in der Disziplin Blankbogen die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Die Deutschen Meisterschaften des Deutschen Bogensportverbands sind am nächsten Wochenende in Schwedt/Oder. Dort hofft der umtriebige Clemens Benzing, mit seinem Team gut abzuschneiden.

Beim Blumberger Schinken-Cup in der Eichberg-Sporthalle starteten zehn Blumberger Bogenschützen. Bei den Blankbogen-Schützen belegten Simon Maurer, Bernd Ortwein und Clemens Benzing die Plätze zwei bis vier. Philipp Rain landete auf dem siebten Rang, Achim Krizankowski und Sebastian Ramich belegten den 16. beziehungsweise 18. Platz in dieser Kategorie. Bei den Langbogen Schützen erkämpfte sich Michael Hüngerbühler einen guten dritten Platz. In der Kategorie Compound-Jugend schlugen sich Yannik Ortwein und Fabienne Wölfle beachtlich. So auch Eberhard Mühlfriedel in der Herren-Altersklasse mit einem fünften Platz.

In Bestform zeigte sich Simone Kramer. Sie beherrschte die Klasse Blankbogen Damen und wurde dabei überlegene Siegerin. Dem Turnierleiter Clemens Benzing standen erfahrene aktive Vereinsmitglieder zur Seite. So Schießleiter und Ampelmeister Hubert Schwarz, der Mann am Computer Waldemar Krjukow sowie die zahlreichen Helfer in der Küche, an der Theke und bei der Startnummernausgabe. Rüdiger Lüken aus Achern fungierte wieder als Kampfrichter. Am Ende zeichnete Benzing die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler mit Pokalen und nahrhaften Präsenten vom Schwarzwaldhof aus. Jeder Teilnehmer bekam außerdem eine kleine Überraschung des Unternehmens. Zuvor wurden die aktiven Bogenschützen vom Unternehmen Clever fit, das sich in Blumberg ansiedeln wird, beschenkt.

Die Bogenschützen

In Deutschland gibt es mit dem Deutschen Bogenschützenverband und dem Deutschen Schützenbund zwei Verbände, in denen sich die Bogenschützen organisiert haben. Ein Phänomen der Nachwendezeit. Seinerzeit ist offensichtlich vergessen worden, dass in der damaligen DDR der Bogenschützenverband bestand. Dem haben sich viele Clubs aus Westdeutschland angeschlossen. Jeder Verband führt seine eigenen Meisterschaften durch. (bal)