Blumberg Blumberger Bauern stellen sich gegen den Gemeinderat

Die Ortsgruppe des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands hält nichts vom Naturschutz-Großprojekt

Vor einem Jahr ist der Vollerwerbslandwirt Markus Keller aus Achdorf-Opferdingen von den Mitgliedern des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Ortsgruppe Blumberg, zum Vorsitzenden gewählt worden. Am Donnerstag hat er seine erste Jahreshauptversammlung geleitet. Er tat das vor 24 Mitgliedern sehr engagiert und führte zügig durch das Programm.

Keller behandelte die Haltung des BLHV hinsichtlich des vorgesehenen Naturschutz-Projekts im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Blumberger Landwirte lehnen das äußerst umstrittene Großprojekt schlichtweg ab. Diese Entscheidung sei getroffen worden, obwohl der Blumberger Gemeinderat es einstimmig befürwortet habe, so Markus Keller. "Wir sind hier im Kreis in Sachen Naturschutz- und Vogelschutzgebiet sehr weit vorne", sagte Keller. Gespräche mit der Stadt Blumberg und den Stadträten sowie den entsprechenden Stellen beim Landratsamt und Regierungspräsidium werden gesucht. Dabei gehe es auch um Maßnahmen in der Wutachschlucht und der sogenannten Blumberger Pforte, darunter auch der Wegebau. "Vor allem sind es Bürgermeister Markus Keller und die Fraktionsvorsitzenden im Blumberger Gemeinderat, die wir ansprechen wollen", ergänzte der Vorsitzende. Zu einem Thema bei der Hauptversammlung wurde auch die Öffentlichkeitsarbeit des Blumberger Stadtverbands. Schriftführer Ekkehard Martin spricht, wenn er an das Großprojekt Naturschutz denke, von einer unendlichen Geschichte, die im Jahr 2011 begann. "Schon damals haben die Landwirte ihre Meinung über das Projekt kundgetan", sagte Martin. In der Raumschaft Blumberg seien jetzt noch rund 25 Vollerwerbslandwirte tätig, sagte Martin auf Anfrage.

Der Kassenbericht von Martin Scheu fiel positiv aus. Einige Euro konnte er zu den Rücklagen verbuchen. Er habe seine Arbeit tadellos bewältigt, so die Aussage der Kassenprüfer. Zum Thema Liquiditätssicherung in der Landwirtschaft sprach Gerd Martin von der Villinger Volksbank. Es ging um die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung in der Landwirtschaft.