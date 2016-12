Blumberg Blumberg_Riedböhringen: Kürbisfreunde spenden Herzkissen für Brustkrebszentrum in Singen

Blumberg_Riedböhringen: Kürbisfreunde spenden Herzkissen für Brustkrebszentrum in Singen

Bereits zum siebten Mal besuchten die Riedböhringer Kürbisfreunde das Brustkrebszentrum in Singen, um selbst gefertigte Herzkissen zu übergeben

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für an Brustkrebs erkrankte Frauen nähen die Kürbisfreunde Riedböhringen jedes Jahr zahlreiche Herzkissen, die den Wundschmerz der Operation lindern. Ein solches Herzkissen wird nach der Operation unter dem Arm eingeklemmt, um die Operationsnarbe, welche sich meist in der Achselhöhle befindet, vor Druck zu schützen. Es handelt sich hierbei um zwei Kissen. Ein großes für die physischen, und ein kleines für die seelischen Schmerzen. Das kleine Kissen ist mit der Grußbotschaft "Mit diesen handgefertigten Herzkissen möchten wir Ihnen eine kleine Freude machen und Sie bei Ihrer Genesung unterstützen. Herzliche Grüße, Ihre Kürbisfreunde Riedböhringen" versehen. Das Herzkissenprojekt wurde von der dänischen Krankenschwester Nancy Friss-Jensen aus den USA mit nach Europa gebracht und findet in Deutschland zunehmend Unterstützer.

Die Kürbisfreunde Riedböhringen bedanken sich recht herzlich bei allen Spendern, die es mit Ihrem Besuch auf dem Kürbisfest immer wieder möglich machen, diese Herzkissen zu spenden. Bisher wurden 420 große und kleine Herzkissen gespendet.