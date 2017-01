Der zweite Öffnungstag der Eisbahn erlebt einen Ansturm der Schlittschuhläufer jeden Alters. Die Ehrenamtlichen sind gefordert. Der SÜDKURIER begleitet die Eisbahn als Medienpartner.

Mit der Eisdisco begann am Samstag das erste Event von "Blumberg on Ice". DJ Joe (Julian Ege) sorgte für gute Stimmung. Auf der Eisfläche tummelte sich vor allem die Kinder und Jugendlichen und fegten über die Bahn. Oftmals mussten sie gegen Schneegestöber ankämpfen. Natürlich landete so mancher Schnellläufer dabei auf dem Hintern oder an der Bande. Die Betroffenen ließen sich dadurch aber den Spaß nicht nehmen.

Gegen Abend waren es dann vermehrt die Erwachsenen, die gemächlich ihre Bahnen auf der Eisfläche drehten. Am Rand der Eisfläche standen weitere Besucher, die sich bei einem Glas Glühwein das Treiben ansahen und dabei so manches Schwätzchen hielten. Natürlich gab es auch Kinderpunsch und Würstle. Dafür sorgte die Gruppe der Wutachhexen. Die Hexengruppe stellte auch das Personal für Kasse und Schlittschuhausgabe. Die Aufsicht hatten am Samstag Lena Hettich, Sascha Engel und Christian Hartmann vom Arbeitskreis Tourismus. Bereits am Samstagvormittag begann die Eislaufschule der hiesigen VHS mit dem Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs im Eislauf. Ausbilder war Robert Grabein. Diese Kurse werden jeweils an den Samstagen fortgesetzt. Wenn die Freude bei den Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen so bleibt, könnte diese Saison zu einem Rekordjahr werden.