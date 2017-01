Blumberg Blumberg on Ice: Die Erfolgsgeschichte der Eisbahn geht weiter

Blumberg on Ice weiter mit großer Anzahl von Sportbegeisterten. Viele Besucher aus der gesamten Umgebung zu verzeichnen

Blumberg (bal) Die Begeisterung für das Schlittschuhlaufen ist in Blumberg und in den benachbarten Gemeinden ungebrochen. Am Dienstag und Mittwoch beherrschten an den Nachmittagen vor allem die Kinder und Jugendlichen die Eisbahn. Abends wagte sich dann die ältere Generation auf die Eisfläche. Inzwischen kommen viele Schlittschuhläufer bereits mit ihrer eigenen Ausrüstung. Soll wohl heißen, dass sie auch künftig mit Blumberg on Ice rechnen. Die Fäden in der Hand hält Lena Hettich von der Stadt Blumberg. Sie hatte auch am fünften Tag zusammen mit zwei Auszubildende der Stadt die Aufsichtsfunktion über die Eisbahnanlage. Am Vormittag waren es Mitglieder der Rentnergruppe und einige Lehrer, die sich um die schlittschuhlaufenden Schülerinnen und Schülern kümmern. Weitere Ehrenamtliche waren am Nachmittag tätig, darunter der Schwarzwaldverein und die Landfrauen aus Riedöschingen, die für die Bewirtung der Besucher sorgten. Außerdem war ein Angehöriger der DRK-Ortsgruppe dabei, um im Verletzungsfall eingreifen zu können. Abends sind es Mitglieder der Narrengesellschaft, die für den Einlass und Schlittschuhverleih sorgen. Nicole Schautzgy und Daniela Götz von der Stadtverwaltung übernahmen die Aufsicht. Gestern waren neben der Rentnergruppe, der MGV 1860 Blumberg, TSC Handball, die CDU und das DRK im Einsatz. Lena Hettich hat den Einsatzplan für die gesamte Eislaufzeit erstellt. Sie ist froh, auf die Ehrenamtlichen zurückgreifen zu können.

SÜDKURIER-Aktionstag

Am Samstag, 21. Januar, ist ein SÜDKURIER-Aktionstag: Da lädt das Medienhaus alle Blumbergerinnen und Blumberger zum kostenlosen Schlittschuhfahren samt kostenloser Schlittschuhausleihe ein. Außerdem ist der SÜDKURIER mit einem Stand auf dem Gelände der Blumberger Eisbahn vertreten, dort erhalten die Besucher kostenlos heiße Schokolade. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Eisbahn zu nutzen und zu genießen. (blu)