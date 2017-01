Blumberg "Blumberg on Ice": Besucher erobern die Eisbahn

Die dritte Auflage "Blumberg on Ice" ist fröhlich gestartet, vier Wochen lang dauert nun das Wintervergnügen auf der 425 Quadratmeter großen Eisbahn.

Einen klasse Auftakt feierte am gestrigen Freitag die dritte Auflage von "Blumberg on Ice". Ab sofort kann vier Wochen lang auf der 425 Quadratmeter großen Eisbahn Schlittschuh gelaufen werden. Kurz hatten die Verantwortlichen etwas Sorge, Tief "Egon" könnte der Eröffnung einen Strich durch die Rechnung machen. Aber das Wetter hielt. Also wurden zunächst 425 Quadratmeter Eisfläche am gestrigen Freitag zweimal von Hand vom Schnee befreit, das Eis wurde aufbereitet.

Die Mädels vom Schlittschuhverleih waren bestens vorbereitet, um dem großen Ansturm Herr zu werden. Bürgermeister Markus Keller richtete sichtlich stolz die Worte an die zahlreichen Besucher, und betonte wie wichtig es ist, in der Zeit nach Weihnachten bis zur Fastnacht, den Kindern und Jugendlichen etwas zu bieten. Er sieht die Eisbahn als Pendant zum Panoramabad. "Und durch die zahlreichen Sponsoren werden langsam, aber sicher die Plätze für die Werbebanner rar", so Keller.

Bei der Infrastruktur wurde nichts dem Zufall überlassen: Schlittschuhverleih, Bewirtung und das WC sind in festen Container untergebracht. Nicht nur die Bedingungen sind so für die Ehrenamtlichen angenehmer, auch leistet sich die Blumberger Eisbahn somit einen richtig professionellen Auftritt. Tatsächlich verkehrssicherer ist die Eisbahn mit ihrer in diesem Jahr erstmalig aufgerüsteten LED-Beleuchtung. Denn während der Betriebszeit am Abend ist gut zu beobachten, das die Autofahrer, die nach Blumberg hineinfahren, spontan abbremsen, um einen Blick auf die beleuchtete Eisbahn zu werfen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Markus Keller waren es die Leistungsläufer des Konstanzer Roll- und Eissportclub, die als erste das Eis betraten, und mit ihren kurzweiligen Darbietungen großen Beifall ernteten. Dann aber ging es endlich los, denn die Schlange am Schlittschuhverleih verriet, dass es die meist jugendlichen Schlittschuhläufer kaum erwarten konnten aufs Eis zu kommen. Die Erwachsenen machten sich noch etwas rar, sie genossen lieber Heißgetränke und haben ja noch vier Wochen Zeit, die Schlittschuhe zu schnüren.

