Die Blumberger Stadtgärtner haben die Stadt für den Frühling gerüstet, am Kreisel leuchten bunte Blumen

Blumberg ist für den Frühling gerüstet. Am Blumberger Kreisel auf der B 27 haben Mitarbeiter der Stadtgärtnerei dieses schöne Blumenarrangement erstellt. Täglich können sich die Autofahrer an diesem farbenprächtigen Bild an der Stadteinfahrt freuen. Bild: Bernhard Lutz