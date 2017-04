Blumberg Blumberg hatte 2016 einen neuen Übernachtungsrekord

In Blumberg wurde 2016 bei den Übernachtungen trotz etwas weniger Ankünften fast die Marke von 28 000 erreicht. Am Donnerstag wird der Bericht im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt

Blumberg (blu) Nadine Götz, Leiterin der städtischen Touristinformation, freut sich: Mit 27 940 Übernachtungen in Blumberg wurde voriges Jahr eine neue Rekordmarke erreicht. Gegenüber dem Jahr zuvor waren dies plus zehn Prozent, wobei 79,3 Prozent der Gäste aus Deutschland kamen und 10,2 Prozent aus der Schweiz. Zwar wurde schon in den Jahren 2013 und 2015 die Marke von 25 000 Übernachtungen übertroffen. Doch inzwischen geht der Trend Richtung 30 000. Interessant dabei ist, dass die Zunahme bei weniger Ankünften erfolgte. 11 564 Ankünfte bedeuten ein Minus von sechs Prozent. Dies liege auch mit daran, dass die Bettenzahl in Blumberg begrenzt sei und die Nachfrage speziell im Sommer das Angebot übersteige, berichtet Nadine Götz. Nicht ohne Grund kann sich zum Beispiel die Freie Liste in der Kernstadt Blumberg ein Hotel auf dem Platz der Eisbahn vorstellen.

Sehr beliebt ist der vor wenigen Jahren gerichtete Wohnmobilstellplatz im Oberen Ried. 2001 Ankünfte mit 3780 Übernachtungen bedeuten einen Zuwachs von rund 30 Prozent, das sind 15,5 Prozent der gesamten Übernachtungen. "Die Wohnmobilisten sind sehr gut vernetzt, die Qualität spricht sich herum", so Nadine Götz. Qualitätsarbeit leistet auch die Touristinformation selbst, voriges Jahr erhielt sie vom Deutschen Tourismusverband die Auszeichnung mit der i-Marke sowie eine Auszeichnung der Initiative ServiceQualität Deutschland.

Am Donnerstag, 4. Mai, trägt Nadine Götz den Jahresbericht im Haupt- und Finanzausschuss vor. Dabei geht es auch darum, ob der staatliche anerkannte Erholungsort Blumberg die Prädikatisierung als Luftkurort anstreben soll. vom Deutschen Wetterdienst liegt bereits ein Angebot für die erforderliche Klimaanalyse vor. Und es geht um die Frage, ob Blumberg für Geschäftsreisende eine Business-Card einführen soll. Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag beginnt um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Blumberg.