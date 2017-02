Blumberg Blumberg erhält ein Fitnessstudio

Blumberg soll ein Fitnessstudio erhalten. Spätestens Anfang Mai will das Eheppaar Dzeni und Fabian Burghardt sein neues Studio an der Stadteinfahrt eröffnen, wo früher Sport Weber, Optik Hörenz und Schlecker ihr Domizil hatten.

Blumberg – Das neue Fitnessstudio kommt in den Feyrer-Bau an der Ecke Hauptstraße/Leo-Wohleb-Straße, und umfasst die früheren Räume der drei Geschäfte Sport-Weber (zuletzt Fashion Weber) mit dem Sonnenstudio, Optik Hörenz und Schlecker. Die Räume stehen zum Teil schon länger leer, als letztes der genannten Geschäfte schloss Fashion Weber im Herbst 2016 seine Pforten.

Blumberg hat Potenzial, sagte Dzeni Burghardt am Freitag auf Anfrage des SÜDKURIER. Sie stammt aus Hüfingen und hatte in der Jugend Kontakte nach Blumberg. Das Ehepaar Burghardt hat schon sechs Fitnessstudios im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, das erste Studio in Rottweil eröffneten sie Ende 2014. Die weiteren Studios sind in Bad Dürrheim, am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen, in Bad Saulgau, sowie in Krumbach und Memmingen. Mehrfach seien sie angeschrieben und angesprochen worden, ob sie nicht auch ein Studio in Blumberg eröffnen wollten, erklärte Dzeni Burghardt.

Sie nahmen Kontakt zu Bürgermeister Markus Keller auf, dessen Arbeit und Wirken sie verfolgt und beobachtet hätten. "Wir haben gesehen, dass der Bürgermeister sich einsetzt, dass Blumberg moderner wird", schilderte Jenny Burghardt. Schon beim ersten Treffen im Blumberger Rathaus habe es gefunkt.

Bürgermeister Markus Keller freut sich. Mit dem Fitnessstudio würde aus der baulich bisher kleinteiligen Situation etwas Einheitliches mit fast 1000 Quadratmetern geschaffen. Hüfingen und Donaueschingen hätten schon insgesamt sechs Fitnessstudios, sagte Keller, der bisher in einem davon selbst trainiert.

Blumbergs Bürgermeister ist überzeugt, dass das Fitnessstudio in Blumberg Zuspruch von auswärts erfahren werden, zum Beispiel von Stühlingen, der Gemeinde Wutach und Geisingen, aber auch aus der Schweiz, zumal die Mitgliedsbeiträge der Fitnessstudios im Nachbarland im Bereich von 1500 bis 2000 Schweizer Franken im Jahr lägen, wie er selbst recherchiert habe.

Das Ehepaar Burghardt arbeitet zügig auf die Eröffnung hin. Die Mietverträge hätten sie unterschrieben, der Bauantrag sei schon auf dem Landratsamt, "jetzt hoffen wir auf die Baugenehmigung", so Dzeni Burghardt.