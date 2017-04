Blumberg Blumberg beim Wanderopening Schluchtensteig dabei

Beim Wanderstart des Schluchtensteigs am 7. Mai gibt es eine geführte Wanderung von der Stadt Blumberg und dem Schwarzwaldverein auf dem Sauschwänzle-Genießerpfad

Blumberg (blu) Im Mai beginnt für viele Naturliebhaber die Wandersaison. Der Schluchtensteig mit Blumberg als wichtigem Etappenort lädt am Sonntag, 7. Mai, zum offiziellen Wanderopening Schluchtensteig ein, und die Stadt Blumberg beteiligt sich daran, teilt Nadine Götz von der Touristinformation mit. Die Stadt bietet am 7. Mai in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Blumberg eine geführte Wanderung über den Schwarzwälder Genießerpfad „Sauschwänzle-Weg“ an. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof Blumberg-Zollhaus mit einem Sektempfang, anschließend startet die Wanderung mit dem Schwarzwaldverein.

Der Schwarzwaldhof bietet an der Bielwasenhütte ein Vesper an, Getränke können gekauft werden. Bevor es in die Wutachflühen geht, gibt es am Parkplatz ein Verdauerle von Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms. Mit der Sauschwänzlebahn geht es ab dem Haltepunkt Lausheim-Blumegg zurück zum Ausgangspunkt am Bahnhof Blumberg-Zollhaus. Die Kosten betragen für die Fahrt mit der Sauschwänzlebahn 14 Euro. Eine Anmeldung ist bei der Sauschwänzlebahn erforderlich: Tel.: 07702/513 00 oder info@sauschwaenzlebahn.de

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: http://www.schwarzwald-tourismus.info/entdecken/Wandern/wanderopening-schwarzwald