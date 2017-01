Stuttgart/Blumberg Blumberg beim Neujahrsempfang der Landesregierung im Blickpunkt

Blumberg stand beim Neujahrsempfang der Landesregierung am Freitag in Stuttgart im Blickpunkt.

Beim Neujahrsempfang der baden-württembergischen Landesregierung war Blumberg prominent vertreten. Auf der Baden-Württemberg-Torte, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach seiner Neujahrs-Ansprache zusammen mit seiner Frau Gerlinde Kretschmann anschnitt, war die Eichbergstadt neben Villingen-Schwenningen eine von zwei abgebildeten Städten im Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Westen schloss sich Waldshut an, im Osten Singen, Konstanz und Überlingen.

Der Neujahrsempfang der Landesregierung stand dieses Jahr unter dem Motto "Verschieden glauben – miteinander leben/ Kirchen und Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg". In seiner Ansprache sagte der Ministerpräsident zu Beginn: "Gott hat den Menschen erschaffen. Jeder Mensch ist in seiner Würde gleich, aber die Menschen sind alle verschieden." Die Unterschiede der Menschen, die in der Politik behandelt würden, seien die Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft.

In Baden-Württemberg gibt es 32 Religionsgemeinschaften als eingetragene Körperschaften und insgesamt 200 Nationalitäten. Die Kirchen repräsentierten eine kulturelle Mehrheit. "Unsere Gesellschaft braucht Kichen und Religionsgesellschaften, die mit ihr solidarisch sind", erklärte Kretschmann. Wichtig für ein gedeihliches Miteinander sei die Toleranz, doch "Toleranz ist nicht beliebig, sondern nur möglich aufgrund einer eigenen festen Haltung." Dabei gelte es, sich gegen alle zu wehren, die im Namen einer Religion Hass, Gewalt und Terror predigten, ein Satz, den die 850 geladenen Gäste mit Beifall unterstrichen.

Am Neujahrsempfang nahm auch der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustiz- und Tourismusminister Guido Wolf teil. Er hatte mehrere Gäste aus seinem Wahlkreis eingeladen, darunter Stefanie Degen mit ihrem Gatten Samuel Degen aus Riedböhringen, sie ist die Vorsitzende des örtlichen Kardinal-Bea-Fördervereins.