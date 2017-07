Blumberg Blumberg bei Radsternfahrt zum Fürstenberg

Blumberger Radsportlerinnen und -sportler bei Veranstaltung des Städtefünfecks dabei. Trotz großer Hitze große Begeisterung

Blumberg (bal) Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten 16 Sportbegeisterte aus Blumberg vom Sportzentrum aus mit ihren Zweirädern in Richtung Fürstenberg, wo sie auf Gleichgesinnte aus Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Geisingen trafen. Auf der Strecke über Riedböhringen und die Behlaer Höhe gesellten sich noch einige Radler aus der Raumschaft zu den Blumbergern. Auch drei E-Bikeradler waren dabei. Bürgermeisterstellvertreter Rainer Gradinger führte die Truppe an, nachdem er bei der Begrüßung sine Freude über die rege Teilnahme zum Ausdruck gebracht hat. Es war die 37. Sternfahrt zum Fürstenberg. Einige Teilnehmer waren von Anfang an dabei. Rainer Gradinger hatte die Getränkebons dabei und verteilte diese Gutscheine vorausschauend bereits vor dem Anstieg auf den Fürstenberg. Denn ab dort hieß es freie Fahrt voraus. Er traue es sich eigentlich nicht zu, dort als Erster anzukommen, schmunzelte Gradinger. Auf dem Fürstenberg konnte dann bei guter Unterhaltung der Flüssigkeitspegel aufgetankt werden.