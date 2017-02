Blumberg Blumberg-Zollhaus: Schwertransporte über den Kreisel

Durch Blumberg-Zollhaus sollen ab 1. März nachts Schwertransporte mit Flügeln für Windräder Richtung Hegau rollen

Blumberg/Zollhaus (blu/bal) Blumberg und vor allem der Ortsteil Zollhaus mit der Ortsdurchfahrt der B 27 erleben die nächste Woche mehrere Schwertransporte. Auffällig beim Kreisel an der Bundesstraße 27 sind derzeit die schweren, am Kreiselrand verlegten Gusseisenplatten. Hierbei handele es sich um Randverstärkungen am Kreisverkehr, da vermutlich in der nächsten Woche Schwertransporte mit Flügel für Windräder über den Kreisel abgewickelt werden. Dabei kommen die Schwertransporter an einigen Stellen über den Fahrbahnrand hinaus und würden auf dem unbefestigten Gelände unweigerlich stecken bleiben. Die Schwertransporte werden nachts mit Begleitung der Verkehrspolizei Rottweil durchgeführt. Dabei leisten die Beamten des Polizeireviers Donaueschingen Amtshilfe, sagte Polizeihauptkommissar Kai Stehle auf Anfrage.

Die Bewohner in Zollhaus beobachten mit Argus-Augen, was sich da vor ihrer Haustüre wieder anbahnt. Stadtrat Werner Waimer schreibt in seiner Funktion als Mitglied der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen und Mitglied des närrischen Pfetzergerichts dazu: "Wie aus sicherer Quelle zu erfahren war (Verkehrsbehörde Landratsamt) dienen die Straßenbefestigungsarbeiten an der B 27 in Zollhaus nicht dem Zweck, eine besonders schwergewichtige Person zum Pfetzergericht zu transportieren, sondern dem Schwertransport von Windrad- Komponenten in den Hegau." Laut der Verkehrsbehörde im Landratsamt sollen Transporte ab 1 März nachts erfolgen, fügt Waimer hinzu. Waimers Ausführungenen auf eine schwergewichtige Person ist übrigens eine närrische Anspielung auf den aktuellen Angeklagten des Pfetzegerichts, auf Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, der sich am Fastnachtsdienstag wegen eines Verstoßes gegen den närrischen Alefanz verantworten muss.