Blumberg Blumberg-Zollhaus: Pfetzerzunft lädt Bürgermeister Markus Keller vor das Pfetzergericht

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller muss sich am 28. Februar vor dem Pfetzergericht in Zollhaus verantworten: Ihm wird ein grober Verstoß gegen den närrischen Alefanz vorgeworfen

Blumberg (blu) In der Blumberger Uchbahnstraße wurde es gestern Abend laut. Vom Treff-Parkplatz aus zogen die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen und der Pfetzer-Fanfarenzug unter Tim Lengsfeld mit Trommeln und Trompetenklängen durch die Straße. Blumbergs älteste Fastnachtszunft steuerte zielgerichtet das Haus von Bürgermeister Markus Keller an. Das Blumberger Stadtoberhaupt hatten sich die Pfetzer als Angeklagten für ihren Närrischen Frühschoppen am Fastnachtsdienstag ausgeschaut. Dort muss Keller sich am Fastnachtsdienstag als Angeklagter vor dem Hochlöblichen Pfetzergericht verantworten.

Dem Stadtoberhaupt werfen die Pfetzer vor, er habe auf das Gröbste gegen den närrischen Alefanz verstoßen und müsse sich dessetwegen vor dem Hochlöblichen Pfetzergericht verantworten. Festgehalten ist das auf der Vorladungsurkunde, die Ankläger Werner Waimer überbrachte. Was ihm genau vorgeworfen wird, erfährt der Delinquent erst während der Verhandlung, so will es der Brauch. I

Laut Urkunde muss sich der Angeklagte am Fastnachtsdienstag um 10.11 Uhr in angemessenem Häs nebst einem gehörigen Batzen zur Verköstigung des Hohen Rates im Zollhauser Narrenfest einfinden. Da Fluchtgefahr bestehe, müsse er bis zum Tage der Verhandlung täglich bei seinem Bewährungshelfer und Rathausmitarbeiter Friedhelm Friker melden. Eine Maßnahme, die dem Schultes nicht so gefiel, der Bewährungshelfer sei streng, kam es ihm spontan die Lippen.

Es ist bereits der 25. Närrische Frühschoppen im Narrennest der Zunft, dem Gemeinschaftshaus Zollhaus. Stoff für eine zünftige Anklage lieferte das Stadtoberhaupt erst vorigen Samstag beim Narrentreffen in Riedöschingen, als er sich womöglich auch noch als Geburtshelfer für die Figuren des Narrenvereins Blauer Stein entpuppte, weil er am gleichen Tag zur Welt kam, als die Figuren Vulkangeist und Steinmännle mit ihren Masken erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden: am 28. Februar 1976. Nun werden dem Schultes ausgerechnet an seinem 41. Geburtstag närrisch die Leviten gelesen, schon jetzt bahnt sich da eine Gaudi an. Sein Kommen sagte er gestern zu, einen Verteidiger darf er nicht mitbringen, erfuhr er, doch die Pfetzer stellen ihm Thomas Volz als Fürsprech, "der macht seine Sache gut", schmunzelte der Ankläger.