Blumberg/Zollhaus Blumberg-Zollhaus: Pfetzergericht verurteilt Bürgermeister Markus Keller

Blumberg-Zollhaus: Das närrische Pfetzergericht verurteilte am Fastnachtsdienstag den angeklagten Bürgermeister Markus Keller mit mehreren Auflagen

Zollhaus/Blumberg – Beste Unterhaltung bot der närrische Frühschoppen der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen am Fastnachtsdienstag im vollen Gemeinschaftshaus Zollhaus. Bestens eingestimmt vom Pfetzer-Fanfarenzug unter Tim Lengsfeld, zog das Hochlöbliche Pfetzergericht, das zum 25. Mal in Erscheinung trat, in der Verhandlung gegen den angeklagten Bürgermeister Markus Keller alle Register. Immer wieder gab es Szenenbeifall. Dazu trugen Richterin Alexandra Waimer, Ankläger Werner Waimer, Fürsprech Thomas Volz und der Angeklagte Markus Keller, der gestern seinen 41. Geburtstag feierte, gleichermaßen bei. Für ihn sangen alle gemeinsam Happy Birthday.

Von den bisher 26 Angeklagten waren die meisten der Einladung gefolgt: Manfred Glatz, Barbara Varona, Hilmar Schmid, Renningens Bürgermeister Wolfgang Faißt, Roland Pfeiffer, Christof Rösch, Friedhelm Friker, Stefan Sosinski, Kurt Selb, Herbert Kiefer, Stefan Knöpfle, Dieter Selig, und zum Schluss schaute auch noch Gastwirt Pino vorbei.

Die Vorwürfe: Dem jetzigen Bürgermeister Markus Keller warfen die Pfetzer einen granatenmäßigen Verstoß gegen die fastnachtliche Kleiderordnung vor, weil er Fastnacht wiederholt in schwarzer Kluft aber ohne Hut und damit quasi nackig gesehen wurde, was sie sogar anhand von Fotos belegten. Und er habe bisher noch nie das Pfetzergericht besucht. Als die Pfetzer ihm dann auch noch schwerste körperliche Misshandlung eines städtischen Mitarbeiters vorwarfen und das Publikum lautstark ein "Oh, oh", von sich gab, rief der Bürgermeister schlagfertig: "Es war nicht nur einer!"

Dem jetzigen Bürgermeister Markus Keller warfen die Pfetzer einen granatenmäßigen Verstoß gegen die fastnachtliche Kleiderordnung vor, weil er Fastnacht wiederholt in schwarzer Kluft aber ohne Hut und damit quasi nackig gesehen wurde, was sie sogar anhand von Fotos belegten. Und er habe bisher noch nie das Pfetzergericht besucht. Als die Pfetzer ihm dann auch noch schwerste körperliche Misshandlung eines städtischen Mitarbeiters vorwarfen und das Publikum lautstark ein "Oh, oh", von sich gab, rief der Bürgermeister schlagfertig: "Es war nicht nur einer!" Ankläger Werner Waimer, seit 25 Jahren im Amt, machte öffentlich, dass der Bürgermeister einen Tag nach seiner Vorladung zum Pfetzegericht der Vorsitzenden des Hohen Gerichts scheinheilig eine Freundschaftsanzeige per Facebook gesandt habe. Waimers Kommentar dazu: "Ja geht's noch!" Das Publikum war begeistert. Auf die Schippe genommen wurde auch das Grün im städtischen Corporate Design, das zu illustren Auswüchsen geführt habe. Waimer forderte eine grundsätzliche Verurteilung.

Fürsprech Thomas Volz entkräftete die Vorwürfe, sein Mandant sei ein Staatsdiener der absoluten Spitzenklasse, der getreu- seinem Lebensmotto "Keller Man, yes we can" der Bevölkerung nur Gutes antue. Oder, wie es die Fraktionssprecher im Gemeinderat immer ausdrückten: "Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen großen Schritt weiter." Das Publikum tobte. Volz forderte einen Freispruch erster Klasse, und die Pfetzer sollten dem Bürgermeister eine Narrenkappe spendieren.

Der angeklagte Bürgermeister Markus Keller untermauerte die Aussagen seines Fürsprech. Zollhaus sei zwar nicht die Kernstadt, wie oft gewünscht, aber sie sei die Kernstadt der Herzen. Nur bis 16 Uhr galt sein Versprechen, das Gemeinschaftshaus Zollhaus zu erweitern: um acht Stockwerke nach unten. Für sich beantragte Keller Immunität für jegliche Gerichte in Zollhaus.

Zwischenspiel: Bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzog, beauftragte es den früheren Rektor Stefan Sosinski, die Kopfgröße des Angeklagten festzustellen. Sosinski ging die Sache ernsthaft an und prüfte den Angeklagten mit einem Wissensquiz, etwa nach den Zunftmeistern der Pfetzer, wobei sich der Bürgermeister Stadträtin Ursula Pfeiffer als Joker auswählte und damit gut fuhr.

Das Urteil: Der Angeklagte muss sich umgehend ein Narrenhäs besorgen, dabei verwies das Gericht ausdrücklich auf die Altkleider-Sammlung des Roten Kreuzes und auf Spenden der Flüchtlingshilfe; ferner muss der Angeklagte, ausgestattet mit Schelle und Badischer Fahne, den Blumberger Narrenumzug am Fasnet-Sunntig 2018 anführen. Die Pfetzerzunft wiederum stiftete dem Angeklagte urteilsgemäß eine Narrenkappe. Diese habe der Beklagte zwischen Dreikönig und Aschermittwoch bei allen närrischen Veranstaltungen wie Gemeinderats- und Kreistagssitzungen, Programmabenden und Zunftmeisterempfängen mit Würde zu tragen.