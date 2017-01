Blumberg Blumberg-Zollhaus: Mesner und Kapellenmeister Arnold Maus verabschiedet

Der 95-jährige Arnold Maus in Blumberg-Zollhaus schrieb ein Stück Geschichte. Dreißig Jahre leistete er treuen Dienst in der Kapelle: als Mesner und Hausmeister.

Blumberg/Zollhaus – Nach einem feierlichen Gottesdienst wurde Arnold Maus (95) am Dienstag von Stadtpfarrer Karlheinz Brandl mit lobenden und dankbaren Worten in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der betagte angesehene Bürger von Zollhaus hat nicht nur das Amt des Mesners 30 Jahre mustergültig ausgeübt, sondern pflegte mit seiner Familie auch die anmutende Kapelle Maria Heimsuchung.

Die Zollhauser Filialkirche von Blumberg wurde in den Jahren 1908/1909 nach einer testamentarischen Verfügung der Zollhauser Bürgerin Amalia Schaller erbaut. Damals wohnte im gegenüberliegenden Haus die Familie des Metzgermeisters Martin, die sich spontan um die Pflege der damals noch viel besuchten Kapelle annahm. Diese Aufgabe ging dann nahtlos auf die Tochter Josefine Schüle, geborene Martin mit ihren Töchtern, Liselotte, Hildegard und Gertrud quasi als Erbschaft über.

Ein gut florierendes Ladengeschäft mit Metzgereifiliale wurde mit vereinten Kräften geführt und vom Handelsvertreter Arnold Maus als tüchtiger Verkäufer besucht. Dabei ging es zu gegebener Zeit wohl um mehr als um Suppennudeln und Negerküsse, denn im Jahre 1950 heiratete Arnold Maus Hildegard Schüle. Wie im Hause üblich, wurde der junge Ehemann auch spontan in alle Pflichten, so auch in den Mesner-und Hausmeisterdienst in der Kapelle zusammen mit den vier Damen im Hause integriert, was ihm sichtlich Spaß machte.

Arnold Maus war als praktizierender Christ ein Mann der Tat. Als nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gemäß dem Diktum aus Rom 1965 in den Pfarrgemeinden Pfarrgemeinderäte den Pfarrer bei der Amtsführung entlasteten durften, war Arnold Maus in Blumberg ein Mann der ersten Stunde. Unter der Ägide von Pfarrer Josef Spintzik war er über mehrere Wahlperioden nicht nur als Pfarrgemeinderat, sondern auch als Stiftungsrat, Lektor und Kommunionhelfer tätig, sogar die sensible Aufgabe als Überbringer der Krankenkommunion bei den alten und kranken Menschen in der Stadt erfüllte er mit großer Würde. Auch sein Wissen als Steuerberater brachte er sporadisch im Katholischen Kindergarten bei den Lohnabrechnungen ein.

Außenstelle für Sozialdienst mit aufgebaut: Als Hans Müller für den Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) Donaueschingen in Blumberg eine Außenstelle aufbaute, war Arnold Maus ebenfalls spontan als Mitarbeiter dabei und brachte seine reiche Erfahrung als Bilanzbuchhalter und Steuerberater mit ein. Dabei betreute er hilfsbedürftige Menschen nicht nur in der Stadt, sondern bis zur Reichenau oder bei einer alten Dame im St. Michael in Donaueschingen, bis diese mit 102 Jahren verstarb. Im Jahre 1986 wurde Arnold Maus vom damaligen Stadtpfarrer Edgar Wunsch zum amtlich bestellten Mesner ernannt.

Als Hans Müller für den Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) Donaueschingen in Blumberg eine Außenstelle aufbaute, war Arnold Maus ebenfalls spontan als Mitarbeiter dabei und brachte seine reiche Erfahrung als Bilanzbuchhalter und Steuerberater mit ein. Dabei betreute er hilfsbedürftige Menschen nicht nur in der Stadt, sondern bis zur Reichenau oder bei einer alten Dame im St. Michael in Donaueschingen, bis diese mit 102 Jahren verstarb. Im Jahre 1986 wurde Arnold Maus vom damaligen Stadtpfarrer Edgar Wunsch zum amtlich bestellten Mesner ernannt. In der schmucken kleinen Kirche im Zollhaus gab es in früherer Zeit noch jeden Sonntag einen Gottesdienst, der vom Kaplan zelebriert wurde. Auch hier zeigten sich die Christlichen Werte der Familie Schüle-Maus, so gehörte nach dem Gottesdienst das gemeinsame Frühstück oder auch das Mittagessen mit dem jungen Priester am Familientisch zur Selbstverständlichkeit. Inzwischen aber ist es im kleinen Kirchlein an der Waldshuter Straße ruhiger geworden und leider verstarb die Ehefrau von Arnold Maus, Hildegard, im Jahre 2013, deren Schwester Gertrud Schüle bald danach im Jahre 2015. Seither teilen sich Arnold Maus und Tochter Angelika (65) die Aufgaben der Kirchenpflege und, da großer Priestermangel besteht, bieten beide Laien auch regelmäßig Andachten und Gebetsrunden an. Auch die Außenanlagen der Kirche mit dem mächtigen Kastanienbaum wurden bis heute akribisch gepflegt. Neuerdings ist hierzu im Fremdauftrag ein Laubsauger im Einsatz. Von all diesen Aufgaben wurde der inzwischen 95 Jahre alte, aber im Herzen jung gebliebene Senior, nun entbunden. Doch wenn er diese Aufgaben nun nicht mehr „von Amtswegen“ durchführt, wird das Kirchlein den „Kapellenmeister“, wie er sich gerne selber nennt, nicht loslassen. Erfreulicher Weise konnte anlässlich der Verabschiedung Pfarrer Brandl den anwesenden Kirchenbesuchern mitteilen, dass Angelika Maus zusammen mit Brigitte Damm (Blumberg) in Arbeitsteilung ehrenhalber den Mesnerdienst samt Raumpflege übernimmt. So bleibt „die Erbschaft“ gut aufgehoben in der Familie. Nach dem Segen und den Schlussworten des Pfarrers mit Übergabe eines Weinpräsentes an den Ruheständler, gab es in den umfunktionierten Ladenräumen und jetzigem Konferenzraum und „Bibelzimmer“ der Familie Maus-Schüle noch einen zünftigen Umtrunk mit dem „harten Kern“ der Christgläubigen aus Zollhaus, der City und aus Fützen.

Zur Person

Ein lesenswerter Bericht über den nicht imer spannungsfreien Werdegang der Zollhauser Kapelle, die die marode Kapelle im Steppach ablöste, steht in der von Pfarrer Josef Spintzik verfassten „Kirchengeschichte von Blumberg" ab Seite 157 ff.

Arnold Maus wurde am 3. August 1921 in Beuren am Ried (Hegau) geboren und wuchs dort auf. Nach der Hauptschule von 1936 bis 1938 folgte die Höhere Handelsschule in Singen. Von 1938 bis 1940 war er Bürokaufmann bei der Lebensmittel-Großhandlung Adolf Wehinger, Fützen. Es folgten 1940 Reichsarbeitsdienst in Frankreich, ab 1941 war er im Kriegsdienst als Fernmelder an der Front in Russland. Aus russischer Kriegsgefangenschaft gesund heimgekehrt im Juli 1948, wurde er sofort weiter beschäftigt als Handelsvertreter bei Wehinger in Fützen bis zu dessen Betriebsschließung 1968. Nebenbei absolvierte er in Samstags- und Abendkursen erfolgreich die Ausbildung zum Bilanzbuchhalter. 1950 Heirat mit Hildegard Maus geborene Schüle, sie bekamen drei Kinder. Von 1968 bis 1986 war er als Steuerberater beim Büro Mattegit in Donaueschingen tätig. Mehrere Jahre Schriftführer beim VDK-Kreisverband Donaueschingen, wo er heute Ehrenmitglied ist. Viele Jahre war er Wertungsprüfer bei den Narrenumzügen in Blumberg. Mitglied bei den Senioren Zollhaus-Randen. (ers)