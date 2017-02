Blumberg-Zollhaus Blumberg-Zollhaus: Landvogt Raily Mink zeichnet verdienten Pfetzer aus

Nicolas Vetter von der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen erhielt am Dienstag den Orden in Silber der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee

Zollhaus/Blumberg (blu) Zum närrischen Frühschoppen der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen kam auch wieder Raily Mink, Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Er ehrte Nicolas Vetter mit dem Orden in Silber der Narrenvereinigung. Die Pfetzer schätzen an Nicolas Vetter, dass er jedes Jahr von Schömberg-Langenbrand im Landkreis Calw nach Zollhaus zur Fastnacht der Pfetzer kommt. "Früher musste er immer den Papa fragen, ob sie nach Zollhaus gehen, heute kann er das selbst entscheiden", so der Landvogt. Schon 2012 habe er den großen Pfetzerorden erhalten, seit Jahren komme er mit Vater Ronald nach Zollhaus zur Fastnacht. Der Geehrte erhielt den Titel Maschine Knoddler.

Mit dem Minipfetzerorden zeichnete Zunftmeister Oliver Blank den neuen Narrenseelsorger Alex Zucht aus, der an der evangelischen Hochschule Freiburg seinen Bachelor in Religionspädagogik erlangte. Den Minipfetzerorden erhielten auch Pia Schwarz und Elias Prager. Oliver Blank dankte unter anderem Werner Waimer für 25 Jahre Pfetzergericht.