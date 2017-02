Blumberg Blumberg: Wutachhexen mit neuer Gruppe

Die Blumberger Wutachhexen haben eine neue Gruppe ins Leben gerufen.

Blumberg (bal) Die Blumberger Wutach-Hexen, eine der großen Familiennarrenzünfte in Blumberg, haben eine Gruppe der Hexenräte ins Leben gerufen. In dieser Gruppe sollen sich künftig die bisher aktiven Mitglieder wohlfühlen, die inzwischen über 50 Jahre alt sind oder aufgrund einer Behinderung keine Maske tragen dürfen. Die Wutachhexen wollen somit ihre ehemaligen Maskenträger an sich binden. Die künftigen Mitglieder der Gruppe werden mit einem eigenen Häs ausgestattet. Inzwischen sind es mit Sandra Wahl und Michaela Grieving zwei ehemalige Hexen, die der Gruppe beigetreten sind. Die Hexenräte dürfen sich auch weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen. Zusammen mit Zunftmeister Sebastian Ehlert und seinem Stellvertreter Florian Riesle sowie Maskenträger, darunter Corinna Ehlert, Julia Krohn, Philippe Charton und Lucy May-Schaaf, wurden die beiden Hexenräte mit ihrem neuen Häs der Öffentlichkeit vorgestellt. Aufgestellt hat sich die Gruppe am Narrenbrunnen, wo sich alle Blumberger Narrenzünfte und Narrenvereine mit ihren gußeisernen Masken verewigt haben. „Wir würden uns freuen, wenn der Hexenrat auch durch Externe verstärkt wird“, so Sebastian Ehlert auf Nachfrage. Die müssten dann ebenfalls ein Anwärterjahr durchlaufen. Anwärter für unsere Hexengruppe seien jederzeit willkommen, ergänzte er. Mit 50 aktiven Hexen, 26 Kindern und drei Jugendhexen ist die Zunft gut aufgestellt.