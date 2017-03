Blumberg Blumberg/Wiechs am Randen: Zwei Lastwagen streifen Rotorblatt auf Spezialtransporter

Am Grenzübergang Blumberg-Neuhaus haben gleich zwei Lastwagen wegen zu geringen Seitenabstandes ein Rotorblatt auf einem Spezialtransporter gestreift und beschädigt, teilt die Polizei am Dienstag mit. Das Rotorblatt ist für die Windkraftanlage bei Wiechs am Randen.

Die Transporte der Rotorblätter sind spektakulär, die Anfahrt von der Autobahn 81 aus Richtung Stuttgart und nach dem Kreuz Bad Dürrheim über die B 27 an Donaueschingen vorbei und durch Blumberg-Zollhaus erfolgen wegen der Überbreite mit einer Polizei-Eskorte nur bei Nacht. So war es auch dieses Mal. Über das Wochenende stand der Spezialtransporter am Genzübergang Blumberg-Neuhaus, um dann am Wochentag nach Bargen zum Löwenschlauch und von dort aus Richtung Wiechs am Randen zu fahren, wo der Windpark Verenafohren entsteht. Doch an der Grenze passierte ein Malheur.

Gleich zwei Lastwagen haben wegen zu geringen Seitenabstandes ein Rotorblatt auf einem Spezialtransporter gestreift und beschädigt, teilt die Polizei mit. Das Ganze passierte im Zeitraum zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, hat ein unbekannter Lastwagenfahrer am Grenzübergang Neuhaus die Ladung eines geparkten Spezialtransporters gestreift. Der Transporter war über das vergangene Wochenende am Grenzübergang Neuhaus in Fahrtrichtung Schweiz geparkt und sollte am Montag in die Schweiz weitertransportiert werden. Beim Streifvorgang des geladenen Rotorblattes für eine Windkraftanlage entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte der unbekannte Lkw-Fahrer das Weite.

Am Montagmorgen streifte dann auch noch ein 58-jähriger Lastwagenfahrer bei der Vorbeifahrt ebenfalls das geladene Rotorblatt. Bei diesem Streifvorgang, dessen Verursacher bekannt ist, wird der entstandene Schaden nach Angaben der Polizei auf rund 40 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt, Hinweise zum Unfallverursacher des unbekannten Lastwagenfahrers nimmt der Polizeiposten Blumberg entgegen, Telefon 07702/41 066.