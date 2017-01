Blumberg Blumberg: Weniger Jugend beim Tischtennisturnier

Beim 37. esb-Tischtennisturnier der Jugend in der Eichberg-Sporthalle sind Teilnehmerzahlen gesunken. Der TTC Blumberg als Ausrichter will gegensteuern.

Das Sportwochenende in Blumberg stand ganz im Zeichen des Tischtennisturniers in der Eichberg-Sporthalle. Am Samstag waren es 40 Mädchen und Jungen aus 13 Tischtennisvereinen, die ihre Kräfte an den grünen Platten messen wollten. Auch der Gastgeber TTC Blumberg war mit zwei Mädchen und drei Jungen dabei. Die Betreuung hatte der künftige Jugendleiter, José Vazquez, übernommen. Über dritte Plätze kamen seine Schützlinge diesmal nicht hinaus. Die Gruppe Jungen U 13 gewann Lennart Grünig vom TTSV Mönchweiler. Er schlug im Finale seinen Gegner Silvio Franz vom DJK Villingen klar mit 3:0. Die gut besetzte Gruppe Jungen U 15 beherrschte Manuel Franz vom DJK Villingen, der das Finale knapp mit 3:2 gewann. Oliver Frässle vom TTG Furtwangen-Schönenbach hatte in der Jugendgruppe U 18 die Nase vorn. Er bezwang im Finale seinen Gegner Luca Barth vom TV St. Georgen mit 3:1. Turniersieger bei den Jungen im Doppel wurden Manuel Franz (DJK Villingen) und Theo Föhrenbach (TTC Löffingen). Außerdem Luca Barth (TV St. Georgen) und Markus Wehrle (TTG Furtwangen-Schönenbach). Bei den Mädchen waren es Eileen Wiedemann, TTF Stühlingen, Natalie Suhoveckij, TTC Beuren, die auch in der nächst höheren Klasse gestartet war, die zu Turniersiegerinnen gekürt wurden. In der Gruppe Mädchen Doppel setzten sich Bianca Strauch und Anna Starodubcev, beide TTC Laufenburg, gegen ihre Gegnerinnen durch. Die Siegerehrungen nahm José Vazquez vom TTC Blumberg vor. Es verteilte die begehrten Urkunden. Die Turnierleitung lag beim Jugendturnier in den Händen von Anja Müller und Lisa Basler.

Im Foyerbereich hielten Sabine Münzer und Anja Nagel die Fäden in der Hand. Ihnen zur Seite standen in zwei Schichten zahlreiche Helfer. Michael Leiße vom Vorstandsteam des TTC Blumberg war insgesamt mit den Jugendturnierverlauf zufrieden. Er bedauert aber die geringere Beteiligung beim Jugendturnier. "Wir werden uns darüber Gedanken machen müssen", so Leiße.

Gestern ging das Turnier der Aktiven über die Bühne (wir berichten noch).