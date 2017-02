Fützen Blumberg: Warm Up Party des SV Fützen ein Renner

Die Warm up-Party des SV Fützen war wieder ein großer Renner

Die anstehende Fastnacht kann kommen! Zumindest in Fützen, den die bewiesen am Freitag bei ihrer "Fastnacht Warm Up Party", dass sie gerüstet sind. Die Buchberghalle erzitterte förmlich in ihren Grundfesten, denn einige hundert Partywütige feierten bis in die frühen Morgenstunden. Dabei hatte die Party schon ein bisschen Ball-Charakter. Denn Einlagen von Tanzgruppen und Guggenmusiken sorgten für Programmhöhepunkte auf der Bühne. Auch die beiden Bar Teams konnten sich über Arbeitsmangel nicht beschweren, erwähnenswert, das auf dem "Land" eben auch kräftig gefeiert werden kann.