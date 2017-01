Blumberg Blumberg: Volkshochschule startet in das neue Semester

VHS-Leiter Jens Awe stellt in Blumberg das Programm vor: Workshops, Seminare, Vorträge, Schulungen, Exkursionen und Studienfahrten auf 216 Seiten

Blumberg (bal) Die Volkshochschule (VHS) Baar, Außenstelle Blumberg, startet ins Frühjahr-/Sommersemester. Der Leiter der VHS Baar mit den Städten Donaueschingen, Blumberg, Hüfingen und Bräunlingen, Jens Awe, stellte gestern das Programm für Blumberg vor.

Die guten Zahlen des Vorjahressemesters konnten nicht ganz erreicht werden. In Blumberg sind jetzt 51 Veranstaltungen geplant. Davon sind elf gänzlich neu im Programm. Die neuen Themen beschäftigen sich mit Erbschaftssteuer und Testament, mit der Volljährigkeit auch bei den eigenen Finanzen, mit Dekorationen und Kunsthandwerk. Kleine Feinschmecker können ihr Menü kreieren. Helfen wird ihnen der Gastronom und Koch Henry Schröter. Mit Norbert Boos soll ein Frühlingsmenü entstehen. Hochinteressante Gesundheitsbereiche werden angesprochen, dazu die Vorträge "Ist Krebs vermeidbar?" Oder wie können Menschen mit Demenz aktiviert werden. Von Freudenstadt die Täler abwärts ist das Motto einer Fahrradexkursion mit Rainer und Maria Gradinger. Zu einem Erlebnis könnte die Weinwanderung von Blumberg nach Achdorf mit Rolf Bäurer werden.

Aber auch bewährte Kursangebote stehen im Programm. Dabei geht es um Yoga und die eigene Fitness, um Workout für Bauch-Beine-Po, Tanzen auf allen Ebenen. Selbstverteidigungskurse, Aqua-Zumba, Schwimmkurse, können besucht werden. Das Panoramabad wird Schauplatz verschiedener Kurse sein, ebenfalls die Stadtbibliothek. Sprachkurse für Spanisch und Italienisch stehen im Angebot. Damit gibt es jetzt wieder mehr Sprachkurse direkt vor Ort in Blumberg. Bei den PC-Kursen, darunter MS Excel und MS Word, wird ein gründlicher Einstieg in die Textverarbeitung ermöglicht. Auch ein Motorsäge-Grundlehrgang steht auf der Tagesordnung.

Von immer größerer Bedeutung wird die gezielte Körpersprache, die in allen Belangen des täglichen Lebens eine immer größere Rolle spielt. Es sind Kurse zur beruflichen Weiterbildung. Zu den Semesterschwerpunkten der VHS Baar gehört die Reihe Demenz. Es geht darum, wie Menschen mit Demenz mit biographieorientierter Aktivierung fit gemacht werden. Ein Highlight des Blumberger Programms ist zweifellos die Wiederaufnahme von Casablanca – Liebeserklärung an einen Kultfilm mit dem Theater Sturmvogel. Heute nun werden die Programm-Broschüren unter dem Motto – gemeinsames neu entdecken – Verantwortung -, die Nummer 83 der VHS-Baar in Blumberg ausgelegt, auch beim SÜDKURIER, dann beginnt die Anmeldung. Das Semester beginnt aber erst nach den Fastnachtstagen am 6. März, ergänzte Jens Awe. Ein abwechslungsreiches Programm sei damit im Städteviereck wieder auf die Beine gestellt worden. Jens Awe würde sich freuen, wenn die Angebote in den vier Städten von Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom jeweiligen Wohnort, wahrgenommen werden.