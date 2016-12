Blumberg Blumberg: Ventilhersteller Federal Mogul baut 120 Stellen ab

Blumbergs größter Arbeitgeber Federal Mogul hat dieses Jahr wie angekündigt 120 Stellen abgebaut.

Blumbergs größter Arbeitgeber Federal Mogul hat dieses Jahr wie angekündigt 120 Stellen abgebaut. Auf eine Anfrage des SÜDKURIER teilte das Unternehmen mit, der Personalabbau habe die Stammbelegschaft betroffen, um Engpässe auszugleichen, habe die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat den Einsatz von Leiharbeitskräften vereinbart. Derzeit zähle die Belegschaft 705 Kräfte.



Informationen des SÜDKURIER, wonach neben den 120 abgebauten Stellen mehrere weitere Beschäftigte das Ventilwerk Blumberg verlassen hätten, stimmen nach Angaben von Federal Mogul so nicht. Einen ausführlichen Bericht über das Werk Blumberg von Federal Mogul veröffentlicht der SÜDKURIER am Freitag in seiner Print-Ausgabe.