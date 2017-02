Blumberg Blumberg: Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Blumberg bittet die Polizei um Hinweise

In Blumberg hat am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer den neben ihm parkenden Renault beschädigt und ist anschließend geflüchtet, meldet die Polizei. Beim Renault entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Blumberg entgegen, Telefon 07702/410 66.