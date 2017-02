Blumberg/Riedböhringen Blumberg: Unfallflucht an einer Tankstelle an der B 27

Blumberg: Unfallflucht an einer Tankstelle an der B 27

Zeugen sucht die Polizei in Blumberg für einen offensichtlichen Unfall an der B 27-Tankstelle

Blumberg/Riedböhringen – Ein Unfall, bei dem eine Unbekannte geflüchtet ist, ereignete sich am Mittwoch, gegen 13.10 Uhr, im Bereich der Tankstelle zwischen Blumberg und Riedböhringen an der B 27. Ein Audi, der an der Zapfsäule Nummer zwei stand, wurde von einer unbekannten Fahrerin an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Besitzer des Autos bemerkte während des Bezahlens, dass eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug sehr dicht auf sein Fahrzeug auffuhr, dachte sich jedoch zunächst nichts dabei. Später stellte er dann Kratzer und Lackabsplitterungen an der hinteren Stoßstange fest. Der Polizeiposten Blumberg ermittelt und bittet um Hinweise, Telefon 07702/41066.

Feuerwehrsaal

Gemeinderat legtEntgelte fest

Blumberg (blu) Einstimmig legte der Gemeinderat die Entgelte für den Städtle-Saal im Blumberger Feuerwehrgerätehaus, wie er nun heißt, fest. Verein zahlen ein Entgelt von 120 Euro pro Tag, Gewerbetreibende bezahlen 360 Euro pro Tag und 180 Euro für einen halben Tag. Die Stadt kann von den Nutzern eine Kaution verlangen, zugrunde liegen Erfahrungswerte, erfuhr Stadtrat Markus Merk auf Anfrage von Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Die Feuerwehr sei kein Verein, sagte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage von Stadtrat Dieter Selig, sie sei eine städtische Einrichtung.

Energieversorger

Gemeinderat ändert den Gesellschaftsvertrag

Blumberg (blu) Einstimmig hat der Gemeinderat den Gesellschaftsvertrag für die Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG geändert. Die Änderung ist der Erweiterung der früheren GmbH mit den zwei Gesellschaftern (Stadt Blumberg und Energiedienstholding AG) in die GmbH & Co. KG mit den zwei weiteren Gesellschaftern, den Städten Hüfingen und Bräunlingen geschuldet, erklärte Bürgermeister Markus Keller. Die drei Städte und Energiedienst haben sich sit Januar 2016 zu einer Stromunion zusammengeschlossen.

Fastnacht

Bläserjugend lädt zum bunten Abend

Riedböhringen – Zu einem bunten Abend lädt die Bläserjugend Riedböhringen am heutigen Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in die Mehrzweckhalle in Riedböhringen ein.

Fastnacht

Stars und Sternchenbei den Landfrauen

Achdorf – Die Landfrauen Achdorf laden alle Frauen aus dem Tal und aus der Umgebung heute ab 20 Uhr ins Haus des Gastes zur Frauenfasnet ein.

Fastnacht

Landfrauen laden zum Programmabend

Randen – Die Landfrauen Randen veranstalten am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus Randen einen Programmabend.