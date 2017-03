Blumberg Blumberg: Unfall in der Espenstraße mit Fahrerflucht: Zeuge notierte Kennzeichen

Der Unfall in der Blumberger Espenstraße, bei dem ein Fußgänger angefahren wurde, kann geklärt werden.

Der Unfall am Dienstag in der Blumberger Espenstraße, bei dem ein Fußgänger angefahren wurde, kann geklärt werden. \"Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen, sodass die Frau von der verständigten Polizei ermittelt werden konnte\", teilt die Polizei am Mittwoch mit. Eine Fahrzeuglenkerin hatte am Dienstag, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr in Blumberg an der Einmündung der Espenstraße zur Hauptstraße beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger erfasst. Daraufhin verließ die Autofahrerin die Unfallstelle, ohne sich um den leicht verletzten 76-Jährigen zu kümmern. Der musste sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung begeben. Vermutlich habe die Fahrzeuglenkerin den Anstoß mit dem Fußgänger nicht bemerkt, so die Polizei.