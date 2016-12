Blumberg Blumberg: Unfall auf B 314 wegen überhöhter Geschwindigkeit

Auf der B 314 bei Blumberg gab es am Donnerstag einen Unfall. wegen überhöhter Geschwindigkeit. Verletzt wurde niemand.

Blumberg (blu) Auf der Bundesstraße 314 gab es am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall, verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit. Eine 30-jährige Kleinwagen-Lenkerin sei zwischen Epfenhofen und Randen unterwegs gewesen. Die Frau war gegen 12.10 Uhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Blumberg unterwegs und kam in einer engen Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Es sei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.